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/ Пульмонологія

Медики заявили про незворотні наслідки коронавірусу для здоров'я

10.3т
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Коронавірус COVID-19 вражає не тільки легені, але й інші органи людини. Водночас навіть після того, як пацієнт поборов хворобу, повністю відновитися йому не вдасться.

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До такого висновку дійшли лікарі та вчені із США і Китаю. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зокрема, кардіолог із Єльського університету доктор Харлан Крумгольц переконує, що COVID-19 – не просте порушення дихання. Хвороба впливає на серце, печінку, нирки, кровоносну та ендокринні системи, а також мозок людини. А кардіолог Джозеф Бреннан заявляє, що коронавірус призводить до довгострокових наслідків для організму, які можуть бути навіть незворотними.

Медики заявили про незворотні наслідки коронавірусу для здоров'я

Лікар із Гонконгу Оуен Цанг Так-інь зазначає, що в деяких людей, які перемогли коронавірус, може виникати зниження функції легень на 20-30%.

В іншому дослідженні китайських учених йдеться про те, що багато хто з людей, які пережили легкі та важкі форми коронавірусу, досі не змогли повернутися до нормального життя. Зокрема, лікарі досліджували 34 пацієнтів із COVID-19 під час госпіталізації та після неї, і з’ясували, що у деяких видужалих порушувалася функція печінки.

Ще одне спостереження за пацієнтами в Китаї говорить про те, що у 12% з них проявлялася серцева недостатність після одужання від коронавірусу. Медики пов'язують це з тим, що під час ускладнень хвороби легені погано забезпечують організм киснем, що й призводить до проблем із серцем.

Медики заявили про незворотні наслідки коронавірусу для здоров'я

Вчені пригадують, як родич нового штаму коронавірусу, SARS-CoV, який викликав епідемію атипової пневмонії у 2002-2003 роках, призвів до ураження легень у третини пацієнтів. Ці симптоми проявлялися ще протягом 15 років.

Тоді як у третини пацієнтів, які перехворіли Близькосхідним респіраторним синдромом MERS у 2013 році (теж один зі штамів коронавірусу), спостерігалося рубцювання легенів – фіброз.

Зважаючи на все це, дослідники визнають, що, найімовірніше, пацієнти, які одужали після COVID-19, теж будуть страждати від тривалого ураження легень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що деякі пацієнти, у яких коронавірус підтвердили лабораторно, можуть не відчувати проблем з диханням.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Китай Гонконг
Тег
вірус
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