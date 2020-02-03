Медик розповів, як врятував від коронавірусу незвичайними ліками

Доктор з Таїланду заявив, що поєднання препаратів від ВІЛ і грипу виявилося ефективним в лікуванні смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Як повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Таїланду, медик лікарні Раджавіті в Бангкоку Кріансак Атіпорнваніч лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу.

"Я лікував пацієнта з важким станом, і результат був дуже задовільним. Стан пацієнта поліпшився протягом 48 годин. І результат тесту також змінився з позитивного на негативний протягом 48 годин, – сказав Атіпорнваніч.

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Чиновники на пресконференції зазначили, що останній лабораторний тест показав, що в дихальній системі пацієнта немає ніяких слідів вірусу.

Разом з тим, як повідомляє видання, раніше директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань в Національних інститутах охорони здоров'я США доктор Ентоні Фаучи заявив, що в даний час немає перевірених ефективних ліків для лікування вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавірусу 2019 nCoV станом на ранок 3 лютого досягло 362 осіб. У Китаї загинула 361 людина, ще одна – на Філіппінах.

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