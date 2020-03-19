Медик пояснив, чому спека не врятує від коронавірусу

Ніяка спека, зокрема й найгарячіша сауна, не зможе вилікувати пацієнта, який заразився коронавірусом COVID-19.

У цьому запевнив білоруський лікар-реаніматолог Дмитро Салошкін. Його слова цитує повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо ви сидите в сауні, а людина перед вами кашлянула кудись на полицю, тоді так, якщо там сухе повітря температури 100 градусів, вірус загине досить швидко. Але навіть якщо ви сидите в сауні, температура тіла залишається стабільною. Так що носій цього вірусу вийде і знову буде кашляти, поширюючи вірус", – переконує медик.

Спека не врятує від коронавірусу

Водночас зауважимо: про те, що COVID-19 нібито можна "труїти" лазнею, раніше сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Крім цього, він порадив мити руки горілкою і вживати "всередину 100 грам".

"Я колись обмовився про те, що людям потрібно, щоб боротися з різними вірусами, зокрема й із цим, – частіше ходити в суху баню. Оскільки коронавірус не любить високих температур і за плюс шістдесяти, як мене поінформували фахівці, гине", – запевняв білоруський лідер.

Натомість Салошкін підкреслює, що сауна за рахунок температури може хіба що "автоматично" проводити дезінфекцію, але в тілі людини не можна досягти такої сильної температури.

Лікар додав, що інші "народні засоби", такі як часник і цибуля, теж не дієві у боротьбі з коронавірусом. Він наголосив, що справжні рекомендації проти нового китайського вірусу дають тільки медики й саме до них варто дослухатися.

Зауважимо, що у Всесвітній організації здоров'я немає досліджень, які б показували, що коронавірус COVID-19 гине за температури 60 градусів.

А горілка недостатньо ефективна для очищення рук і зовсім неефективна проти вірусів в організмі. Руки рекомендують мити засобами дезінфекцію, які містять не менше 60% спирту, або просто милом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав просто психозом поширення у світі коронавірусу і реакцію людей на те, що відбувається. На його думку, світ може більше постраждати від паніки, ніж від самого китайського вірусу.

Ще раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов висловив переконання, що народні методи лікування застудних захворювань – сало, часник і цибуля – будуть найдієвішими у боротьбі коронавірусом.

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