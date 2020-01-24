Медичні маски не рятують від вірусу – лікарі

Звичайні медичні маски на обличчі не захищають від вірусів або бактерій, які переносяться повітрям.

Як пояснив ВВС доктор Девід Керрінгтон із Лондонського університету (Британія), такі маски вільно тримаються на обличчі та не мають фільтра для повітря.

Однак вони знижують ризик потрапляння вірусу через чхання або кашель. Також вони захищають від інфекцій, що передаються через брудні руки в рот.

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"У лікарні маска запобігає зараженню грипом. Вона діє як респіратор", – додав професор молекулярної вірусології з Ноттінгемського університету Джонатан Бал.

Водночас сам респіратор обладнаний повітряним фільтром, який прибирає потенційно небезпечні повітряні частинки.

медична маска

"Однак їхня ефективність для широкого загалу менш переконлива. Досить складно носити маску протягом тривалого періоду часу", – уточнив Бал.

Так, доктор Коннор Бемфорд із Белфаста підкреслив, що значно ефективніше дотримуватися звичайних правил гігієни. Він назвав прості заходи, які можуть убезпечити від вірусів:

регулярно мити руки теплою водою з милом

не торкатися очей і носа

вести здоровий спосіб життя

Маски для обличчя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що оголошувати надзвичайну ситуацію в зв'язку зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV передчасно.

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасували всі спортивні змагання щонайменше до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019-nCoV наявний у двох підвидах: MERS і SARS. Вони відрізняються за первинними симптомами й можуть призводити до вірусної пневмонії.

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