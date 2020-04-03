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/ Пульмонологія

Маски не рятують від коронавірусу: ВООЗ дала пояснення

4.5т
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Сама собою медична маска не може слугувати гарантією захисту від коронавірусу COVID-19.

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Як заявив РИА Новости офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тарік Язаревіч, маски не потрібні здоровим людям.

Маски не рятують від коронавірусу: ВООЗ дала пояснення

pixabay.com

"Наша позиція не змінилася. Ті люди, у кого є симптоми, повинні носити маски для захисту інших. Також ті особи, що доглядають за хворими, наприклад вдома, повинні носити маски, оскільки вони можуть заразитися", – зазначив він.

За словами представника ВООЗ, маску слід використовувати разом із іншими заходами захисту. Водночас під час її носіння однаково не потрібно торкатися обличчя.

"Проблема полягає в тому, що, надягаючи маску, люди можуть отримати помилкове відчуття безпеки. І вони забудуть про інші речі, як-от миття рук", – додав Язаревіч.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином через коронавірус ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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Тема
Коронавірус
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вірус
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