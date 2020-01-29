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/ Пульмонологія

"Маски не допоможуть!" Супрун розвінчала міфи про страшний коронавірус із Китаю

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Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун виступила проти розгортання паніки навколо китайського коронавірусу, спростувавши найпоширеніші міфи про нього.

У блозі для "Нового времени" вона закликала зберігати спокій. Жодного апокаліпсису від уханського вірусу, з її слів, не передбачається.

Супрун зібрала основні факти про вірус:

  • уханський вірус передається від людини до людини.

  • Щоб захиститися, рекомендовано часто і ретельно мити руки водою і милом, не торкатися брудними руками очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.

Супрун розвінчала міфи про страшний коронавірус з Китаю

Супрун розвінчала міфи про страшний коронавірус з Китаю

  • За симптомами схожий на гостру респіраторну інфекцію – переважно це гарячка, кашель, труднощі з диханням.

  • Якщо відчуваєте, що захворіли – залишайтеся вдома, уникайте тісного контакту з іншими людьми, чхайте та кашляйте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветками, ретельно мийте руки водою і милом опісля, провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Також вона зазначила, що коронавірусом неможливо заразитися від поштових посилок з Китаю чи екзотичних фруктів.

"На фруктах кілька діб можуть бути віріони, але в разі, якщо вони туди потрапили разом із фекаліями хворих людей чи тварин-носіїв. В будь-якому разі – це середовище не підходить для тривалого виживання вірусу під час транспортування фруктів", – написала вона.

За словами Супрун, від коронавірусу (як і від звичайної застуди чи грипу) не допоможуть:

  • БАДи,

  • імуномодулятори,

  • захисні маски,

  • гомеопатія,

  • цибуля,

  • оксолінова мазь,

  • вакцини.

Щоб зробити себе менш вразливим до будь-яких хвороб, завжди актуально дотримуватися загальних рекомендацій:

  • мийте руки;

  • збалансовано харчуйтеся;

  • пийте достатньо рідини;

  • провітрюйте та зволожуйте приміщення;

  • займайтеся спортом і будьте фізично активними;

  • подбайте про достатню кількість сну.

"В таких умовах вкрай важливо не втрачати навичку мислити критично. Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей буде з’являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує)", – додала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Юрій Супрун
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Пани Ульяна я Вас уважаю, но тут вы не правы. Маски нужны. Да они не защищают от вируса при воздушно-капельном распространении. Но маски защищают нос и рот от грязных рук самого человека! А это не маловажный фактор. А в остальном Вы как всегда правы!
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