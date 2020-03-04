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Маска проти коронавірусу: лікарка розповіла, як носити медичну пов'язку

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У зв'язку з інтенсивним поширенням коронавірусу COVID-19, лікарі та вчені запропонували ряд профілактичний заходів, які допоможуть уберегтися від зараження. Зокрема, експерти рекомендують одягати захисні медичні маски в погано вентильованих місцях масового скупчення людей, а також в тому випадку, якщо ви самі заражені.

Однак такий простий аксесуар, як медична маска, також вимагає дотримання деяких правил, при яких вона виявиться ефективною. "Далеко не всі носять маску правильно, – розповіла MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко. – Величезною помилкою є хоча б навіть те, що багато хто носить маску навіть на вулиці. Адже на свіжому повітрі без маски ризик підхопити вірус набагато нижче: по-перше, через низьку концентрацію патогена в навколишньому середовищі, по-друге, під маскою при тривалому її носінні створюються негативні умови для формування імунної відповіді".

Медична маска - простий аксесуар, але ним потрібно вміти користуватися

Медична маска - простий аксесуар, але ним потрібно вміти користуватися

Правда

Експерт озвучила кілька важливих правил, яких слід дотримуватися:

– Одягайте маску перед тим, як увійти в зону підвищеного ризику (наприклад, до того, як спуститися в метро, увійти в громадський транспорт і т.д.).

– Перед тим, як вийняти маску з упаковки, вимийте руки. Одягаючи маску, не торкайтеся руками її внутрішньої частини (тієї, що буде контактувати з обличчям).

– Маска повинна покривати повністю ніс і рот (верхній фіксатор потрібно зафіксувати так, щоб не було просвіту між маскою і шкірою, нижня частина повинна повністю покрити підборіддя).

– Не торкайтеся маски руками, якщо контакт стався, продезінфікуйте руки.

– Не носіть маску довше, ніж зазначено в інструкції до її використання (зазвичай вони розраховані на використання від години до 5 годин).

– Медична пов'язка – одноразова: знявши її одного разу або змістивши, повторно надягати її вже не можна.

– Якщо маска стала вологою (наприклад, ви в неї чхнули або покашляли, або вона стала вологою через конденсат), негайно змініть аксесуар.

– Після контакту із зараженою людиною (наприклад, якщо ви доглядаєте за інфікованим), зніміть і викидайте маску відразу ж, як вийдете з приміщення.

– Вийшовши на свіже повітря, зніміть маску, не торкаючись її внутрішньої поверхні (зазвичай знімається за вушні петлі), перед утилізацією загорніть в поліетиленовий пакет, потім добре вимийте руки з милом або ретельно обробіть антисептиком. Не кладіть використану маску в сумку або кишеню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які заходи профілактики допоможуть захиститися від коронавірусу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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