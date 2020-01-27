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/ Пульмонологія

Маска, пігулка і спрей: лікар сказала, як врятуватися від коронавірусу

3.1т
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Сімейна лікарка Рита Гофман розповіла, що в разі зараження коронавірусом-2019-nCoV перебіг хвороби можна істотно полегшити за умови правильних профілактичних заходів, включаючи противірусні препарати і медичні маски.

"Якщо люди розумно підходять до гострих респіраторних інфекцій, якщо вони вміють з ними боротися, то вони точно так само легко будуть переносити коронавірус, як пташиний і свинячий грип", – сказала вона OBOZREVATEL.

"У нас було багато випадків, коли люди, хворіючи на свинячий чи пташиний грип, переносили його як ГРЗ", – зазначила медик.

Лікарка сказала, як врятуватися від коронавірусу

Лікарка сказала, як врятуватися від коронавірусу

За її словами, "має значення, як людина поводиться, наскільки вчасно вона робить профілактичні заходи". "Оскільки зараження в основному відбувається через носоглотку від однієї людини до іншої, щодня необхідно промивати носоглотку за допомогою спрею, тримати напоготові противірусні засоби – аміксин або амізон. Вони не вважаються ефективними противірусними засобами, але при цьому чудово працюють. Це допоможе локалізувати інфекцію і поліпшити місцевий імунітет".

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Не менш важливі і "елементарні вимоги гігієни, про які всі знають, але мало дотримуються", наприклад, часте миття рук, – зазначила лікарка.

За її словами, в якості профілактики може застосовуватися медична маска. Але слід пам'ятати про те, що "маску змінюють кожні 2,5-3 години". "Маска не лікує – маска захищає, створює бар'єр за певної ситуації, якщо людина знаходиться в людному місці. Але по вулиці в масці ходити смішно", – пояснила лікарка.

Вона підкреслила, що важка форма коронавірусу протікає дуже швидко – "як чиркнути сірником". Тому медик порекомендувала негайно звертатися за медичною допомогою при перших ознаках захворювання.

Як писав OBOZREVATEL, від коронавірусу в Китаї вже померла 81 особа, число заражених досягло 2744. Смертельний коронавірус дістався до Австралії, Малайзії та Франції. В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусів іншого штаму.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус 2019-nCoV Ексклюзив
Особа
Рита Гофман
Місце
Україна
Тег
вірус
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Срочно святого петю-термосеносца на сцену. Он усех спасёт.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А как свиноpылым на кастрюли да на пятаки свиные маски натянуть?
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