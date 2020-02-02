Максимальна готовність: Гончарук розповів про загрозу коронавірусу в Україні

Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом: в кожній області є як мінімум по дві бригади інфекціоністів.

Про це 2 лютого в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, підкресливши, що українські фахівці знаходяться в постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"У нас всі служби працюють в стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій. Є їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони повинні себе вести і при виявленні мінімальних симптомів кому потрібно повідомляти", – розповів він.

Гончарук зазначив, що в Україні не підтвердилася жодна підозра на коронавірус.

Олексій Гончарук РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу.

Станом на 2 лютого число жертв коронавируса перевищило 300 осіб, а загальна кількість хворих – понад 14 тисяч осіб.

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