Майже готово! Стало відомо про прорив України в боротьбі з коронавірусом

Українська тест-система для діагностики коронавірусу 2019 nCoV буде готова вже приблизно через 10-14 днів.

Як передає ZN.UA з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, над створенням тесту працюють дві команди вчених: лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України.

Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний вірус. Але після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.

Відзначається, що Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я вже закупила невелика кількість тест-систем, які досить дорого коштують і є дефіцитними в усьому світі.

Також уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту – 1500 євро.

Коронавірус в Китаї, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу.

Станом на 2 лютого число жертв коронавірусу перевищило 300 осіб, а загальна кількість хворих – понад 14 тисяч осіб.

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