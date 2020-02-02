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/ Пульмонологія

Майже готово! Стало відомо про прорив України в боротьбі з коронавірусом

2.8т
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Українська тест-система для діагностики коронавірусу 2019 nCoV буде готова вже приблизно через 10-14 днів.

Як передає ZN.UA з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, над створенням тесту працюють дві команди вчених: лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України.

Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний вірус. Але після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.

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Відзначається, що Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я вже закупила невелика кількість тест-систем, які досить дорого коштують і є дефіцитними в усьому світі.

Також уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту – 1500 євро.

Коронавірус в Китаї, ілюстрація

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Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу.

Станом на 2 лютого число жертв коронавірусу перевищило 300 осіб, а загальна кількість хворих – понад 14 тисяч осіб.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Также правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии Предварительная цена одного теста – 1500 евро.)))) За эти деньги, больного можно свозить в Китай там проверить и вернуть обратно. ..Может еще на неделю лечения в китайском госпитале хватит)))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну кто ещё вирус победить может? Только окр.а.и.н.а.
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