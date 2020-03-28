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/ Пульмонологія

Люди, що пережили коронавірус, описали перші симптоми

13.9т
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У заражених коронавірусом пацієнтів можуть бути різні симптоми, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

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Як повідомляє "ТСН", у одних був кашель і втрата смакових якостей і нюху, а у інших – висока температура і біль в м'язах (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Симптоми у хворих на коронавірус можуть бути різні

Симптоми у хворих на коронавірус можуть бути різні

pixabay.com

Українець Вадим відпочивав в Австрії на гірськолижному курорті. На четвертий день після повернення додому чоловік звернувся до лікарів. У нього паморочилося в голові, була незначна слабкість і ломота в тілі.

"Температура 38,2. Крутилось у голові, виник біль у м'язах. І з першого дня у мене було червоне горло і першіння. Ні кашлю, нічого в легенях не було", – розповів чоловік.

На другий тиждень подорожі Азорськими островами українка Яна теж відчула слабкість. Однак температури у неї не було. Першими симптомами коронавірусу у неї були: раптова втрата смакових якостей і нюху. Також у дівчини почався сухий кашель, був сильний головний біль і незначний нежить.

За інформацією Центру громадського здоров'я, найбільш поширені симптоми коронавірусу є: лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання. Однак перелік симптомів набагато ширший і залежить від імунітету конкретної людини.

Коронавірус COVID-19 має кілька штамів і продовжує мутувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики заявили, що дізнатися про зараження новим коронавірусом можна з трьох перших ознаках, які зазвичай помітні у хворого: болі в горлі, задишки і кашлю.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . интересный факт . . . сейчас человечеству на планете Земля не угрожает исчезновение . . . наоборот . . . остальной фауне угрожает исчезновение из-за непомерного распространения людей
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А есть различие в признаках вируса у отдыхающего на горнолыжном курорте украинца и у заробичанина нераба?)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, Они явно отличаются от рабов роиссян, свободой мышления и трезвостю восприятия окружающего мира.
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Здоров'я Пульмонологія

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