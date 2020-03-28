Люди, що пережили коронавірус, описали перші симптоми

У заражених коронавірусом пацієнтів можуть бути різні симптоми, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

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Як повідомляє "ТСН", у одних був кашель і втрата смакових якостей і нюху, а у інших – висока температура і біль в м'язах (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Симптоми у хворих на коронавірус можуть бути різні pixabay.com

Українець Вадим відпочивав в Австрії на гірськолижному курорті. На четвертий день після повернення додому чоловік звернувся до лікарів. У нього паморочилося в голові, була незначна слабкість і ломота в тілі.

"Температура 38,2. Крутилось у голові, виник біль у м'язах. І з першого дня у мене було червоне горло і першіння. Ні кашлю, нічого в легенях не було", – розповів чоловік.

На другий тиждень подорожі Азорськими островами українка Яна теж відчула слабкість. Однак температури у неї не було. Першими симптомами коронавірусу у неї були: раптова втрата смакових якостей і нюху. Також у дівчини почався сухий кашель, був сильний головний біль і незначний нежить.

За інформацією Центру громадського здоров'я, найбільш поширені симптоми коронавірусу є: лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання. Однак перелік симптомів набагато ширший і залежить від імунітету конкретної людини.

Коронавірус COVID-19 має кілька штамів і продовжує мутувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики заявили, що дізнатися про зараження новим коронавірусом можна з трьох перших ознаках, які зазвичай помітні у хворого: болі в горлі, задишки і кашлю.

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