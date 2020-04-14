Лікування коронавірусу препаратом "Плаквеніл": МОЗ вказало на ризики

Для застосування препарату "Плаквеніл" в комплексному лікуванні коронавірусу пацієнт повинен надати свою згоду на це. Крім того, в жодному разі не можна його вживати без рекомендацій лікаря.

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Про це на брифінгу 14 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В середині березня були відповідні заяви від лікарів США, від європейських лікарів про вдале використання цього препарату в комплексній терапії для лікування коронавірусу. Також цей препарат був внесений до національних стандартів протоколу лікування як експериментальний", – зазначив очільник відомства.

"Він може використовуватися винятково під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату: дуже чітко прописано про надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Але я ще раз хочу підкреслити – ніякого самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може", – підкреслив Сетпанов.

Він пояснив, що "Плаквеніл" використовується для лікування певних ревматоїдних захворювань, в тому числі системного червоного вовчака. І після заяв з приводу ефективного застосування цих ліків від коронавірусу вони почали зникати з аптек. Через це під загрозою опинилися люди, які страждають зазначеними захворюваннями.

"Ми піклуємося про всіх наших громадян і провели переговори з виробником про додаткові поставки цього препарату в аптеки. Але, з іншого боку, нам було потрібно поліпшити контроль за обігом цього препарату. Саме тому він буде внесений до програми "Доступні ліки" і буде продаватися тільки за електронними рецептами", – сказав очільник МОЗ.

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2 квітня Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає партію препарату "Плаквеніл", якого вистачить для 20 тисяч осіб. За його словами, зараз це фактично єдині ліки від коронавірусу.

Препарат "Плаквеніл", який МОЗ України схвалив для лікування коронавірусу, також застосовують і в Італії, однак там попереджають, що його властивості в лікуванні COVID-19 поки не обгрунтовані.

Зокрема, ліки протипоказані декільком категоріям пацієнтів, оскільки в деяких випадках можуть навіть призвести до смерті.

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