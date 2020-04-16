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/ Пульмонологія

Лікування COVID-19 "Плаквенілом": у Китаї оголосили невтішні результати

8.1т
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Протималярійний препарат гідроксихлорохін – "Плаквеніл" – не пришвидшив одужання пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомили китайські вчені після серії обстежень, передає Daily Mail.

Лікування показало, що пацієнти, які вживали цей засіб, страждали від меншої кількості симптомів. Однак час їхнього одужання був таким же, як і в тих, кому не призначали "Плаквеніл".

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

Медики з міста Ухань (провінція Хубей) перевірили гідроксихлорохін на 75 хворих на COVID-19 і порівняли їхні результати з 75 особами, що не вживали препарат. Вони отримували ліки протягом двох або трьох тижнів, залежно від тяжкості перебігу недуги, і всі учасники були обстежені за 28 днів після встановлення діагнозу.

"Загальний 28-денний негативний коефіцієнт конверсії не відрізнявся між групами, яким надавали стандартну допомогу плюс гідроксихлорохін і без нього", – зазначили фахівці.

"Плаквеніл"

"Плаквеніл"

Вони повідомили, що у 85,4% людей, яким було призначено гідроксихлорохін, тест COVID-19 дав негативний результат. Однак у 81,3% тих, хто одужав і не вживав ліків, також не виявили хворобу.

Дослідники додали, що "Плаквеніл" призводить лише до "більшого полегшення клінічних симптомів, ніж стандартне лікування, у пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19". Водночас найбільш поширеним побічним ефектом була діарея (10% випадків).

Зазначається, що це друга невдача випробувань ліків після того, як у Бразилії виявили, що в пацієнтів з'явилися проблеми з серцем.

"Плаквеніл"

"Плаквеніл"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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