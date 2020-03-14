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Ліків для профілактики коронавірусу нема! В Україні викрили гучний фейк

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В Україні запустили гучний фейк про начебто знайдений засіб профілактики коронавірусу – препарат "Декасан", який містить антисептик декаметоксин. Останній нібито захищає від смертельної інфекції.

В центрі скандалу опинилося інформаційне агентство УНІАН, під час прес-конференції в якому українські науковці Валентин Ковальчук та Ірина Дзюблик і представили резонансне дослідження.

Вони стверджують, що виявили позитивний ефект і дієвість "Декасану" у лабораторних умовах, хоча в жодному серйозному наковому виданні своє дослідження не опублікували. Крім того, "медики" дали чіткі "рекомендації", як і що робити, в якому дозуванні використовувати препарат. Зокрема, йшлося про "інгаляції двічі на день небулайзером з декасаном".

Ліків для профілактики коронавірусу нема! В Україні викрили гучний фейк

Колаж

На фейкову новину звернули увагу журналісти проєкту "По той бік новин". На своїй сторінці в Facebook вони назвали тих науковців шарлатанами, які намагаються нажитися на паніці навколо коронавірусу. Більше того, за офіційними ж даними Міністерства охорони здоров'я України, рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики чи лікування коронавірусної інфекції, не існує. Це саме заявляє і ВООЗ.

"Якщо немає офіційних публікацій досліджень, то такі заяви потрібно сприймати дуже критично", — йдеться в повідомленні. Для підтвердження слів журналісти поспілкувалися з лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим.

"Аерозоль (використання небулайзера. - Ред.) діє в нижніх дихальних шляхах. Якщо ми кажемо про слизову носа, де чіпляється будь-який вірус, то в небулайзері сенсу немає. Немає сенсу використовувати небулайзер, якщо у вас просто нежить або якщо у вас немає ознак хвороби загалом. Якщо вірус уже потрапив у верхні дихальні шляхи, то його уже нічим не наздоженеш. Ніяким декасаном, нічим. З наукової точки зору використовувати небулайзер для профілактики немає жодного сенсу", –сказал Жигарєв.

Він також порадив слідкувати за тим, щоб слизові оболонки не були пересушені, промивати їх. Наприклад, промивати носа, коли приходиш із вулиці – це допомагає механічно вимити вірус із організму.

Ліків для профілактики коронавірусу нема! В Україні викрили гучний фейк

Раніше про неефективність "Декасану", виробником якого є скандальна фармацевтична компанія "Юрія-Фарм", писав MED GOblin.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені стверджують, що вакцина від коронавірусц COVID-2019 знаходиться на межі розробки і вже дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах. Дослідники сподіваються, що вакцина буде готова до випробувань на людях до липня 2020 року.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Майя Лісовська
Тема
Коронавірус
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