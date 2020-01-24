Ліки є: медики знайшли ефективне лікування коронавируса

Смертельно небезпечний коронавірус, який вперше проявився в Китаї, до теперішнього часу поширився вже на понад 10 країн і забрав життя, за останніми даними, 26 осіб.

Специфічного лікування для інфікованих пацієнтів немає. При цьому біофармацевтична компанія Gilead Sciences Inc пропонує в якості можливої терапії коронавіруса препарат для лікування лихоманки Ебола, передає Аljazeera.

Так, представник компанії заявив, що в даний час розглядається можливість використання експериментального лікування вірусу Ебола для лікування коронавирусной інфекції.

"Gilead веде активні дискусії з дослідниками і клініцистами в Сполучених Штатах і Китаї щодо триваючої спалаху коронавіруса в Ухані і потенційного використання ремдесівіра в якості дослідницького лікування", - йдеться в заяві фармкомпанії.

При цьому в тексті говориться, що про цей препарат немає ніяких противірусних даних, які б показали активність проти коронавіруса, проте тестування на тваринах показало, що препарат ефективний проти цієї інфекції.

Як відомо, головна небезпека інфекції – ускладнення у вигляді вірусної пневмонії. При цьому в групі ризику люди з ослабленим імунітетом: діти і вагітні, літні люди і пацієнти з хронічними захворюваннями.

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