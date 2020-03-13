Пацієнтів доводиться рятувати вибірково: медсестра з Італії розповіла правду про ситуацію з коронавірусомв

Італія – друга після Китаю країна за масштабами епідемії коронавіруса COVID-19. За останніми офіційними даними, заражені 15113 осіб, з яких померли 1016 пацієнтів.

Медсестра однієї з приватних лікарень міста Брешіа, українка Ірина Усьяніч розповіла читачам MedOboz, як насправді йдуть справи в охопленій вірусом країні, а також закликала українців строго дотримуватися карантинних заходів, щоб уникнути подібного сценарію.

"Приблизно 10 днів тому наша лікарня почала брати активну участь в ліквідації коронавіруса і в допомозі пацієнтам з коронавірусом. Я зараз працюю у відділі ізоляції і відразу хочу підкреслити, що ця епідемія – величезна проблема, оскільки одночасно надходить багато пацієнтів, при чому більшість у важкому стані", – розповіла Ірина, зазначивши, що багато інфікованих потребують штучної вентиляції легенів, а необхідних для цього приладів у лікарні лише одиниці.

За її словами, державна лікарня, в якій приблизно 1,5 тисячі місць, переповнена пацієнтами – там уже зайняті 8 поверхів. Залишилися недоторканими тільки пологове відділення, педіатрія, а також частина кардіології, хірургії та травматології (там залишилося тільки по кілька місць). Все інше переповнене пацієнтами з коронавірусом.

"У лікарні, де я працюю, почалося все з маленького відділення ортопедії, потім довелося розширитися на офтальмологію, зараз же нас всіх перевели ще на один поверх", – зазначила медсестра.

Наймолодший пацієнт Ірини, який надійшов напередодні вночі, 1976 року народження. "Він поступив з червоним кодом по швидкій, з серйозною дихальною недостатністю, але вже до ранку завдяки штучній вентиляції легенів йому стало легше. Але це мова про молодих людей, з літніми все серйозніше, – говорить медпрацівник. – Ті, хто старше, у кого є якісь серйозні патології і хронічні захворювання, переносять набагато важче, і в лікарняних картах деяких лікарі просто пишуть "не реанімувати". На жаль, змушені робити і такий вибір на сьогоднішній день, тому що пацієнтів дуже багато і багато потребують допомоги одночасно".

Вона підкреслила, що медична система тріщить по швах, персоналу вже не вистачає, до дого ж в самій лікарні багато медсестер, які навіть не були в відділі ізоляції, захворіли.

"Зменшується людський і економічний ресурс. В Італії ввели серйозний карантин, на дорогах вартує поліція і вибірково перевіряє машини, хто куди їде і навіщо. У супермаркетах все є, з голоду ніхто не помирає, проте в магазин запускають певну кількість людей (наприклад, по 8 осіб) і змушують дотримуватися дистанції. Закриті всі бари, ресторани і розваги. Це правильно, таким способом нам вдасться зупинити все це", – розповіла Ірина, закликавши своїх співвітчизників також серйозно поставитися до карантину.

"Поставтеся серйозно до цього, тому що, якщо епідемія прийде в Україну, ви не дасте собі ради. Італія вже видихається, борючись з останніх сил, але, я думаю, ми впораємося, на це йдуть величезні кошти. Вам ввели карантин не для того, щоб ви всі дружно зібралися і пішли в кіно, бар і влаштовували вечірки, а щоб максимально обмежити контакти", – додала медсестра, підкресливши, що людей, які повертаються з уражених коронавірусом країн, потрібно ізолювати в карантин (вони і самі це повинні розуміти), а не закидати камінням.

"Якщо у когось є симптоми (температура, сухий, глухий, глибокий кашель), обов'язково самоізолюється, в лікарню йдіть в тому випадку, якщо є проблеми з диханням. Мінімізуйте всі контакти, не розносьте інфекцію", – підсумувала медпрацівник.

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