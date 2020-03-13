Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Пацієнтів доводиться рятувати вибірково: медсестра з Італії розповіла правду про ситуацію з коронавірусомв

2.1т
Читати матеріал російською

Італія – друга після Китаю країна за масштабами епідемії коронавіруса COVID-19. За останніми офіційними даними, заражені 15113 осіб, з яких померли 1016 пацієнтів.

Медсестра однієї з приватних лікарень міста Брешіа, українка Ірина Усьяніч розповіла читачам MedOboz, як насправді йдуть справи в охопленій вірусом країні, а також закликала українців строго дотримуватися карантинних заходів, щоб уникнути подібного сценарію.

"Приблизно 10 днів тому наша лікарня почала брати активну участь в ліквідації коронавіруса і в допомозі пацієнтам з коронавірусом. Я зараз працюю у відділі ізоляції і відразу хочу підкреслити, що ця епідемія – величезна проблема, оскільки одночасно надходить багато пацієнтів, при чому більшість у важкому стані", – розповіла Ірина, зазначивши, що багато інфікованих потребують штучної вентиляції легенів, а необхідних для цього приладів у лікарні лише одиниці.

За її словами, державна лікарня, в якій приблизно 1,5 тисячі місць, переповнена пацієнтами – там уже зайняті 8 поверхів. Залишилися недоторканими тільки пологове відділення, педіатрія, а також частина кардіології, хірургії та травматології (там залишилося тільки по кілька місць). Все інше переповнене пацієнтами з коронавірусом.

"У лікарні, де я працюю, почалося все з маленького відділення ортопедії, потім довелося розширитися на офтальмологію, зараз же нас всіх перевели ще на один поверх", – зазначила медсестра.

Наймолодший пацієнт Ірини, який надійшов напередодні вночі, 1976 року народження. "Він поступив з червоним кодом по швидкій, з серйозною дихальною недостатністю, але вже до ранку завдяки штучній вентиляції легенів йому стало легше. Але це мова про молодих людей, з літніми все серйозніше, – говорить медпрацівник. – Ті, хто старше, у кого є якісь серйозні патології і хронічні захворювання, переносять набагато важче, і в лікарняних картах деяких лікарі просто пишуть "не реанімувати". На жаль, змушені робити і такий вибір на сьогоднішній день, тому що пацієнтів дуже багато і багато потребують допомоги одночасно".

Вона підкреслила, що медична система тріщить по швах, персоналу вже не вистачає, до дого ж в самій лікарні багато медсестер, які навіть не були в відділі ізоляції, захворіли.

"Зменшується людський і економічний ресурс. В Італії ввели серйозний карантин, на дорогах вартує поліція і вибірково перевіряє машини, хто куди їде і навіщо. У супермаркетах все є, з голоду ніхто не помирає, проте в магазин запускають певну кількість людей (наприклад, по 8 осіб) і змушують дотримуватися дистанції. Закриті всі бари, ресторани і розваги. Це правильно, таким способом нам вдасться зупинити все це", – розповіла Ірина, закликавши своїх співвітчизників також серйозно поставитися до карантину.

"Поставтеся серйозно до цього, тому що, якщо епідемія прийде в Україну, ви не дасте собі ради. Італія вже видихається, борючись з останніх сил, але, я думаю, ми впораємося, на це йдуть величезні кошти. Вам ввели карантин не для того, щоб ви всі дружно зібралися і пішли в кіно, бар і влаштовували вечірки, а щоб максимально обмежити контакти", – додала медсестра, підкресливши, що людей, які повертаються з уражених коронавірусом країн, потрібно ізолювати в карантин (вони і самі це повинні розуміти), а не закидати камінням.

"Якщо у когось є симптоми (температура, сухий, глухий, глибокий кашель), обов'язково самоізолюється, в лікарню йдіть в тому випадку, якщо є проблеми з диханням. Мінімізуйте всі контакти, не розносьте інфекцію", – підсумувала медпрацівник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні підтвердилося ще два випадки коронавирусної інфекції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини