Препарат "Плаквеніл", який МОЗ України схвалив для лікування коронавірусу, також застосовують і в Італії, однак там попереджають, що його властивості в лікуванні COVID-19 поки не обґрунтовані.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка відділення терапії та геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтерка організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже кілька років працює в Пізі (повну версію інтерв'ю читайте за посиланням).

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За її словами, "Плаквеніл" не був створений від коронавірусу, тому його ефективність у протидії саме цьому захворюванню вимагає додаткових досліджень. Водночас, за її словами, ці ліки справді показали позитивні результати за останній місяць. Однак Безсонова попередила, що призначати собі препарат самостійно – небезпечно.

"Поки це ніяк не обґрунтовано, він перебуває в фазі вивчення. Самостійно цей препарат купувати не потрібно, він не допомагає в профілактиці. Навіть більше, його самопризначення небезпечне. Крім того, у "Плаквенілу" є протипоказання та побічні дії. Обов'язково радьтеся з лікарем", – зазначила вона.

Що відомо про препарат "Плаквеніл", який схвалений Міністерством охорони здоров'я України, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Найближчим часом Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

Раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.