Лікарка з Італії розповіла, в чому небезпека препарату від коронавірусу, схваленого в Україні

Препарат "Плаквеніл", який МОЗ України схвалив для лікування коронавірусу, також застосовують і в Італії, однак там попереджають, що його властивості в лікуванні COVID-19 поки не обгрунтовані.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка відділення терапії і геріатрії лікарні "Милосердя" у Тоскані, волонтерка організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже кілька років працює у Пізі (повну версію інтерв'ю читайте за посиланням).

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За її словами, "Плаквеніл" не був створений від коронавірусу, тому його ефективність в лікуванні саме цього захворювання вимагає додаткових досліджень. Разом з тим, за її словами, ці ліки дійсно показали позитивні результати за останній місяць. Однак, Безсонова попередила, що призначати собі препарат самостійно – небезпечно.

"Поки це ніяк не обгрунтовано, він знаходиться в фазі вивчення. Самостійно цей препарат купувати не потрібно, він не допомагає в профілактиці. Більш того, його самопризначення – небезпечно. Крім того, у "Плаквенілу" є протипоказання і побічні дії. Обов'язково радьтеся з лікарем", – зазначила докторка.

Що відомо про препарат "Плаквеніл", який схвалений Міністерством охорони здоров'я України, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Найближчим часом Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

Раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гидроксихлорохин (одним з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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