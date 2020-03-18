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/ Пульмонологія

Лікарі знайшли вразливе місце коронавірусу

6.3т
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Китайський коронавірус COVID-19 проникає в організм людини через рецептори CD147, що знаходяться на поверхні клітин.

Дане відкриття вказало вченим на слабке місце вірусу і допоможе в розробці ефективних ліків, передає BioRxiv.

Згідно з дослідженням противірусні тести in vitro ("у пробірці") показали, що меплазумаб – препарат на основі антитіл до CD147 – значно знижує проникнення вірусів в клітини.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Вчені довели, що вірус зв'язується з клітинами за допомогою власного білка SP, що раніше було підтверджено методом іммуноелектронної мікроскопії.

Нагадаємо, вчені повідомили, що люди з II групою крові більш вразливий и перед китайським коронавірусом COVID-19, а найбільш стійкі з I.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійські медики провели дослідження, що показують результативність препарату від ревматоїдного артриту в лікуванні нового коронавірусу COVID-19.

Також в Китаї запустили у виробництво перші ліки, яке може бути ефективним в боротьбі з новим коронавірусом.

Крім того, в США вперше ввели вакцину проти коронавируса добровольцям.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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