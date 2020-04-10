Японські й американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли на коронавірус без симптомів.

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У деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях, пише "МК" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Відзначається, що людина почувається нормально, але коронавірус пошкоджує легеневу тканину, на якій утворюються ущільнення.

Лікар-рентгенолог "Медико-хірургічного центру на Пресні" Людмила Леонова пояснила, що запалена зона в легенях починає фіброзуватися (фіброз – ущільнення легеневої тканини).

Ущільнення, викликані коронавірусом mk.ru

За її словами, якщо хвороба протікає в легкій формі, то фіброз із часом проходить. Однак у важкій формі він найчастіше залишається, враховуючи вікові показники населення.

Ущільнення, викликані коронавірусом mk.ru

У нормальному стані легені виглядають, як на правій стороні знімка mk.ru

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