Лікарі виявили патологію у людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів. Фото

Юрій Сергієнко Пульмонологія 23:34, 10.04.2020 Оновлено: 00:15, 11.04.2020

Японські й американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли на коронавірус без симптомів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях, пише "МК" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Відзначається, що людина почувається нормально, але коронавірус пошкоджує легеневу тканину, на якій утворюються ущільнення.

Лікар-рентгенолог "Медико-хірургічного центру на Пресні" Людмила Леонова пояснила, що запалена зона в легенях починає фіброзуватися (фіброз – ущільнення легеневої тканини).

Ущільнення, викликані коронавірусом
mk.ru

За її словами, якщо хвороба протікає в легкій формі, то фіброз із часом проходить. Однак у важкій формі він найчастіше залишається, враховуючи вікові показники населення.

Ущільнення, викликані коронавірусом
mk.ru
У нормальному стані легені виглядають, як на правій стороні знімка
mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ назвали головні симптоми пневмонії, яка може стати одним із ускладнень COVID-19.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві

Війська Путіна напали на ЗСУ, розв'язавши кривавий бій: багато поранених

Зеленского последовательно загоняют в изоляцию

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства

Гончаруку загрожує до п'яти років позбавлення волі через катастрофу з масками – юрист