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/ Пульмонологія

Лікарі виявили патологію у людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів. Фото

23.9т
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Японські й американські лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли на коронавірус без симптомів.

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У деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях, пише "МК" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Навіть без симптомів: лікарі виявили патологію у людей, що перехворіли на коронавірус. Фото

Відзначається, що людина почувається нормально, але коронавірус пошкоджує легеневу тканину, на якій утворюються ущільнення.

Лікар-рентгенолог "Медико-хірургічного центру на Пресні" Людмила Леонова пояснила, що запалена зона в легенях починає фіброзуватися (фіброз – ущільнення легеневої тканини).

Ущільнення, викликані коронавірусом

Ущільнення, викликані коронавірусом

mk.ru

За її словами, якщо хвороба протікає в легкій формі, то фіброз із часом проходить. Однак у важкій формі він найчастіше залишається, враховуючи вікові показники населення.

Ущільнення, викликані коронавірусом

Ущільнення, викликані коронавірусом

mk.ru

У нормальному стані легені виглядають, як на правій стороні знімка

У нормальному стані легені виглядають, як на правій стороні знімка

mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ назвали головні симптоми пневмонії, яка може стати одним із ускладнень COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Айяйяй, пенсионеры теперь спать не будут ,иждмвенцы паразиты общества
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Ivani Rezo, таке лише мoкшaтiнa здатна вигадати.
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Здоров'я Пульмонологія

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