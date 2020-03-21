Українка Оксана Фоміна, яка проживає в Іспанії і працює там медиком, заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавірусу є самоізоляція.

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Про це вона розповіла у відеозверненні на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Потрібно не на пляж їздити, не по місту кататися, не з собачкою ходити по 4 години гуляти або шашлики смажити. Сидіть вдома і мийте руки!", – закликала лікар.

Лікар з Іспанії назвала єдиний спосіб уберегтися від коронавірусу

Вона підкреслила, що ще 10 днів тому була спокійна і думала, що коронавірус – це такий же грип А, який пережили в 2009 році. Однак, тепер, за її словами, ситуація змінилася.

"Серед моїх знайомих багато тих, хто працює на першій лінії, вони розповідають, що інфекція важча, ніж ми собі уявляємо. Не всі фактори розкриваються. Хворіють і вмирають молоді люди – хворіють важко і з наслідками для життя. У них вказується просто інша причина смерті", – сказала Фоміна.

Вона зазначила, що іспанська система охорони здоров'я не захищає належним чином медперсонал. І, ймовірніше, за словами Фоміної, саме медики стануть головним джерелом поширення хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до смертельного коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

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