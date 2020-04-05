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/ Пульмонологія

Лікар назвав захворювання, якими "харчується" коронавірус

5.8т
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Організм людей з рядом хронічних захворювань, таких як астма, діабет і серцеві захворювання, особливо схильний до агресивного впливу коронавірусу.

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Як розповів "Аргументам недели" голова правління 2-ї Ризької лікарні Яніс Петроніс, COVID-19 "харчується" такими хворобами.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

"Що відбувається з людиною, коли у неї напад астми? У дихальних шляхах виникають спазми, і вони звужуються. Коронавірус буде "харчуватися" такою хворобою, посилювати її", – заявив він.

Також, за словами лікаря, коронавірус "любить" діабетиків. "Що робить підвищений цукор у крові? Він послаблює імунітет", – зазначив Петроніс.

Крім того, COVID-19 небезпечний для людей із захворюваннями серця і судин.

"Судини не встигають постачати серцевий м'яз необхідною кількістю крові. Абсолютно будь-яка інфекція може призвести до страшних наслідків. А коронавірус, який вміє видозмінюватися в організмі людини, не дуже й передбачуваний", – підкреслив фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у людей, що курять, захворювання на коронавірус COVID-19 проходить в більш важких формах, ніж у інших.

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Тема
Коронавірус
Теги
хвороба лікарі вірус
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семенов Александр
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