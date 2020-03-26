"Кашлянув – і здоровий": лікар розповів, як українці перехворіють коронавірусом

Переважна більшість українців, які захворіють на коронавірус, навіть не відчують, що хворі.

Як розповів виданню "Новое время" вірусолог і глава організації Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін, у багатьох все буде виглядати як незначний кашель і підйом температури до 37,2 градусів – на подібне звичайна людина може навіть не звернути уваги.

"Вірус прийшов в організм. При легкій формі людина пару раз кашлянула, потім виробляється імунітет, і вона здорова", – зазначив практикуючий інфекціоніст і кандидат медичних наук Юрій Жигарев.

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За його словами, таке захворювання не вимагає втручання лікарів – людина просто повинна самоізолюватись і дотримуватися правил гігієни.

Важка ж форма перебігу коронавірусу пов'язана не стільки з самим характером цієї хвороби, скільки з паралельними ускладненнями, відзначають вірусологи. Люди з інсультом, інфарктом, астмою та іншими захворювання дихальних шляхів – в зоні ризику.

Для важких хворих з COVID-19 необхідно використовувати апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), збагачувати киснем кров і, можливо, призначати протизапальні препарати. Однак ті перемагають не сам вірус, а запальні процеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Жигарев вважає, що максимум три тижні коронавірус буде активно розвиватися, а вже через три місяці залишаться лише окремі випадки захворювання.

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