Лікар дав 8 порад для ефективної профілактики коронавіруса

В Україні, згідно з офіційними даними, зафіксовано всього 5 підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19, з яких один закінчився летально. І нехай масштаби зараження не настільки великі, як в інших країнах, краще перестрахуватися і вжити превентивних заходів.

Так, вірусолог Джеймс Робб дав кілька простих порад, які допоможуть максимально знизити ймовірність інфікування, передає Snopes. Варто відзначити, що ці рекомендації практично не відрізняються від тих, що дає Всесвітня організація охорони здоров'я.

1. Відмовтеся від рукостискань. Краще привітайте співрозмовника кивком голови, дружнім торканням кулаками і т.д.

Від рукостискань краще відмовитися VistaNews

2. Тисніть на вимикачі, кнопки ліфта і т.д. не пальцями або долонями, а кулаком. На заправках, пунктах підкачки шин і т.д. беріться за дозатори або надівши одноразові рукавички, або використовуючи одноразові рушники.

3. Відкривайте двері стегном, передпліччям або плечем. Особливо це стосується місць, які відвідує багато людей (банки, громадські туалети тощо).

4. Використовуйте дезінфікуючі серветки в магазинах, зокрема, протирайте ручки візків і кошиків.

5. Мийте руки з милом протягом 10-20 секунд і/або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі, що містить більше 60%, завжди, коли повертаєтеся з вулиці.

6. Тримайте флакон дезинфікуючого засобу біля входу в дім, в машині, в сумочці і т.д., щоб відразу продезінфікувати руки після контакту з предметами загального користування (знову ж таки, пістолетом на заправці, грошима, картками і т.д.).

7. При кашлі або чханні використовуйте одноразову серветку, після чого відразу її викиньте. Якщо серветки немає, прикривайтесь згином ліктя, а не долонями.

В якості восьмої поради експерт рекомендує розсмоктувати таблетки цинку (по інструкції). За його словами, цинк ефективний для блокування розмноження вірусів (раніше відомих коронавірусів і інших) на слизових оболонках горла і носоглотки. Докази ефективності препаратів цинку конкретно у випадку з новим коронавірусом немає, проте Робб передбачає, що механізм дії препарату на конкретно цей вірус буде таким же. При цьому він підкреслив, що прийом цього засобу не є гарантією захисту від інфекції.

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