Куріння підвищує ризик важкого перебігу коронавірусу

Карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу COVID-19 в світі, є вагомим приводом відмовитися від такої шкідливої звички, як куріння. Оскільки, як напередодні повідомили в Національному інституті наркотичної залежності США, ймовірність тяжкого перебігу коронавірусної інфекції у курців збільшуються більш ніж на 10%.

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Як говориться в повідомленні, звіти, отримані з Китаю, свідчать, що курці частіше належать до груп пацієнтів з важким або критичним перебігом COVID-19.

Куріння підвищує ризики тяжкого перебігу COVID-19

В одному з досліджень, оприлюдненому в Медичному журналі Нової Англії говорится, що з 1099 пацієнтів важкі симптоми були зафіксовані у 173, і 16,9% з них курили, а 5,2% – раніше кинули цю звичку. Крім того, серед пацієнтів з менш вираженими симптомами 11,8% були нинішніми курцями і 1,3% – колишніми курцями.

Експерти відзначають, що свідоцтва про більш важкі ускладнення коронавірусної інфекції у курців збігається з тяжкими наслідками інфікування й іншими вірусами, зокрема, сезонним грипом і т.д.

Провівши аналогію з іншими штамами коронавірусів, експерти припустили, що курцям також складніше справлятися з вірусними інфекціями, ніж тим, хто не курить. Так, в дослідженні невеликого числа пацієнтів з респіраторним синдромом на Близькому Сході (MERS) в Південній Кореї пацієнти, які курили, мали менше шансів вижити, ніж ті, хто цього не робив. Були також деякі докази того, що курці мали більш високі рівні білка DPP4, рецептора, який дозволяв коронавірусу MERS проникати в клітини легенів, що може зробити їх більш сприйнятливими до атак вірусу.

І хоча новий коронавірус SARS-CoV2, використовує інший рецептор для проникнення в клітини легенів, який називається ACE2, експерти все ж закликають відмовитися від цієї звички. Зокрема, вони зазначають, що рецептор ACE2 активується в клітинах дихальної системи курців, а це може бути механізмом, за допомогою якого патоген може викликати важкі захворювання.

Крім того, вчені нагадують, що куріння (в тому числі і вдихання аерозолів від електронних сигарет) завдає шкоди клітинам легенів і знижує їх здатність до реагування на інфекцію. Дослідження на мишах показало, що інфіковані вірусом грипу гризуни, які зазнали впливу цих аерозолів, показали підвищений рівень пошкодження тканин і запалення.

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