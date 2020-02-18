Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

"Найкращий інкубатор": медик поклав надію на прорив у вивченні коронавірусу завдяки Diamond Princess

1.4т
Читати матеріал російською

Круїзний лайнер Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту Японії через десятки заражених коронавірусом, може допомогти в прориві у вивченні хвороби.

За словами доктора Ентоні Фаучи з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, за допомогою судна можна виявити потенційні способи передачі COVID-2019, передає Reuters.

Новини
Евакуація українців із Китаю: стало відомо, де приземлиться літак

"У вас не може бути кращого інкубатора для інфекції", – сказав він.

Медик поклав надію на прорив у вивченні коронавірусу

Медик поклав надію на прорив у вивченні коронавірусу

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, ще 88 осіб заразилися новим коронавірусом COVID-2019 на круїзному лайнері Diamond Princess.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини