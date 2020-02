"Найкращий інкубатор": медик поклав надію на прорив у вивченні коронавірусу завдяки Diamond Princess

Круїзний лайнер Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту Японії через десятки заражених коронавірусом, може допомогти в прориві у вивченні хвороби.

За словами доктора Ентоні Фаучи з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, за допомогою судна можна виявити потенційні способи передачі COVID-2019, передає Reuters.

"У вас не може бути кращого інкубатора для інфекції", – сказав він.

'You could not have a better incubator for infection': Dr. Anthony Fauci of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases said the Diamond Princess cruise ship could reveal potential 'modalities of transmission' about the coronavirus https://t.co/MN6eTShda4 pic.twitter.com/xWxR8quGch