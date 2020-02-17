Коронавірус зменшив оберти: ВООЗ відзвітувала про поширення COVID19

Число заражених коронавірусом COVID19 в світі станом на понеділок, 17 лютого, досягло позначки в 71 902 особи.

За межами Китаю захворіли вже 694 особи і померли 3. Свіжі дані озвучили на брифінгу представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомили також про 1772 смертельні випадки. За останні 24 години в Китаї стало відомо про 2051 нових випадків захворювання, які включають як клінічно, так і лабораторно підтверджені. 94% нових випадків продовжують надходити з провінції Хубей.

Скріншот

"Із надходженням додаткових даних із Китаю починаємо отримувати більш чітке уявлення про спалах, про те, як він розвивається і куди направлений. Сьогодні Китай опублікував документ з детальними даними про більш ніж 44 000 підтверджених випадків COVID19. Ці дані допомагають нам краще зрозуміти віковий діапазон уражених людей, тяжкість захворювання і рівень смертності", – зазначив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрєсус.

Коронавірус зменшив оберти: свіжі дані ВООЗ

При цьому він акцентував, що дані свідчать про зниження кількості нових випадків COVID19, але цю тенденцію слід інтерпретувати дуже обережно.

"Поки рано говорити про те, чи буде продовжуватися вказане зниження. Кожен сценарій все ще перебуває на розгляді. Також очевидно, що COVID19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і MERS", – додав глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на круїзному судні Diamond Princess, яке стоїть на карантині в порту Йокогами через спалах коронавірусу, виявили 99 нових випадків зараження. Загальна кількість досягла 454.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!