Коронавірусом заразиться до 70% людства: вчений налякав прогнозом

Епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 не стихне, і через рік цією смертельною хворобою заразиться вже від 40 до 70 відсотків всього людства.

Таким "пророцтвом" поділився епідеміолог Гарвардського університету Марк Ліпсіч. Про це повідомляє Atlantic reports.

За його словами, у майбутньому в багатьох із заражених людей не будуть спостерігатися настільки серйозні наслідки захворювання і навіть не проявлятимуться жодні його симптоми. Саме тому, вважає медик, вірус не можна зупинити.

"Такі віруси, як SARS, MERS і пташиний грип, у підсумку були частково локалізовані, тому що вони були інтенсивнішими і мали вищий рівень смертності", – навів приклад Ліпсіч.

Він також нагадав, що в перші місяці епідемії свинячого грипу H1N1 здавалося, ніби від нього помирає кожен десятий пацієнт. Поки не з'ясувалося, що більшість заражених переносили захворювання на ногах і навіть не зверталися до лікаря. І ось коли ці випадки додали до загальної статистики, то рівень смертності миттєво впав до 0,1%.

На думку епідеміолога з Гарварда, за цим показником COVID-19 сильно поступається своїм попередникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією – епідемією світового масштабу.

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