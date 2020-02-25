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/ Пульмонологія

Коронавірусом заразиться до 70% людства: вчений налякав прогнозом

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Епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 не стихне, і через рік цією смертельною хворобою заразиться вже від 40 до 70 відсотків всього людства.

Таким "пророцтвом" поділився епідеміолог Гарвардського університету Марк Ліпсіч. Про це повідомляє Atlantic reports.

За його словами, у майбутньому в багатьох із заражених людей не будуть спостерігатися настільки серйозні наслідки захворювання і навіть не проявлятимуться жодні його симптоми. Саме тому, вважає медик, вірус не можна зупинити.

Коронавірусом заразиться до 70% людства: вчений налякав прогнозом

"Такі віруси, як SARS, MERS і пташиний грип, у підсумку були частково локалізовані, тому що вони були інтенсивнішими і мали вищий рівень смертності", – навів приклад Ліпсіч.

Він також нагадав, що в перші місяці епідемії свинячого грипу H1N1 здавалося, ніби від нього помирає кожен десятий пацієнт. Поки не з'ясувалося, що більшість заражених переносили захворювання на ногах і навіть не зверталися до лікаря. І ось коли ці випадки додали до загальної статистики, то рівень смертності миттєво впав до 0,1%.

На думку епідеміолога з Гарварда, за цим показником COVID-19 сильно поступається своїм попередникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією – епідемією світового масштабу.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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