Коронавірусом можна заразитися повторно: хто в небезпеці

Повторне зараження коронавірусом, як і у випадку з будь-яким гострим респіраторним захворюванням, є звичайним явищем серед тих, хто не дотримується санітарних приписів.

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Про це заявила кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Надія Жолобак в інтерв'ю УНІАН.

"У минулому, в позаминулих роках, були ГРЗ, що не діагностували як коронавірус через те, що не було відповідних тест-систем. Але були повторні захворювання: перехворів – і знову захворів. Повернення інфекції – звичайне явище. Люди, які не доїдають (вживають мало білка), не досипають, перебувають у стресі, можуть хворіти ГРЗ повторно неодноразово", – пояснила вона.

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Біологиня підкреслила, що в ситуації з COVID-19 головне – регулярно мити руки, не чіпати обличчя, очі, рот руками.

Постійне носіння масок, за словами Жолобак, невиправдане. "Їх потрібно надягати інфікованому, хворому, щоб не заразити оточуючих, або ж здоровому короткочасно в приміщенні, в місцях масового скупчення людей, якщо ви хочете частково зменшити контакт із дрібнодисперсними краплями, що містяться в повітрі і, можливо, переносять частинки будь-якого збудника. Якщо ж не знімати її годинами, то така поведінка тільки збільшує ймовірність зараження", – розповіла біологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї зареєстрували сотні повторних випадків зараження коронавірусом.

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