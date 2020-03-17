Епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або кілька років навіть після закінчення пандемії.
Своїм прогнозом у коментарі Washington Post поділився американський професор-епідеміолог Джастін Лесслер.
"Це може трапитися протягом болісних 6-12 місяців, або може поширитися на більш керовані кілька років", – заявив він.
Коронавірусом будуть заражатися роками: в США дали прогноз
ia41.ru
На його думку, Covid-2019 не зникне, але сотень смертей щодня, як зараз, не буде, адже вкорінені захворювання поводяться інакше, ніж нові.
Учений заспокоїв, що після пандемії настане час, коли життя нормалізується: завдяки вакцині або імунітету до цього вірусу, якщо він виробиться.
Лесслер звернув увагу, що після першої хвилі вразливих людей стане менше, тобто менше і потенційних жертв вірусу.
Однак ця перша хвиля може бути довгою і болісною. Вчений припускає, що тільки в США вона призведе до 1,7 мільйона госпіталізацій і 170 тисяч смертей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз, що коронавірус вб'є від 15 до 68 мільйонів осіб.
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