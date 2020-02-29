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/ Пульмонологія

Коронавірус знову наростив темпи: з'явилися лякаючі дані

10.1т
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Коронавірус COVID-2019 знову наростив темпи поширення по всьому світу. При цьому за день, 28 лютого, тільки в Китаї зафіксували 430 нових випадків інфікування.

Причому 423 випадки з них зафіксували в провінції Хубей. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

Померли за добу 47 осіб. При цьому 2 885 хворих змогли вилікувати. У лікарнях зараз залишаються 42 776 осіб.

Коронавірус

Коронавірус

gazeta.ru

Згідно зі статистикою на ранок 29 лютого, всього в світі коронавірус підтвердили у 85 181 людини. Одужали вже 39 485. З початку спалаху вірусу загинули всього 2920 осіб.

У Кореї за день додалося 909 випадків зараження, це вдвічі більше, ніж в Китаї. Зараз там виявлено 2931 випадок захворювання, 16 осіб померло, з них троє – за останню добу.

Карта поширення коронавірусу

Карта поширення коронавірусу

Скріншот

В Італії, де розбушувався коронавірус, зареєстрували вже 888 хворих і 21 померлого. У п'ятницю там захворіли ще 238 осіб, померли четверо. В Ірані заразилися 388 осіб, 143 з них за останню добу. Там померли вже 34 людини.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

  • Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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