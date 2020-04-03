В окремих випадках зараження коронавірусом COVID-19 спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми та інсульти.
Як передає New York Times, дисфункцію головного мозку помічають лікарі в різних країнах світу. У таких випадках виникають проблеми з серцем, а також знижується нюх і смак.
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Вперше на цей момент звернули увагу медики з китайського Уханя, який і став джерелом поширення COVID-19.
Іноді, як розповів американський невролог Еліс Форі, вірус може проникати безпосередньо в мозок.
Однак у більшості випадків зараження таких проблем не спостерігається.
Ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 3 квітня офіційно підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Із них – 23 летальних, 19 осіб одужали.
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