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Коронавірус здатний проникати в мозок: лікарі поділилися спостереженнями

7.7т
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В окремих випадках зараження коронавірусом COVID-19 спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми та інсульти.

Як передає New York Times, дисфункцію головного мозку помічають лікарі в різних країнах світу. У таких випадках виникають проблеми з серцем, а також знижується нюх і смак.

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Вперше на цей момент звернули увагу медики з китайського Уханя, який і став джерелом поширення COVID-19.

Іноді, як розповів американський невролог Еліс Форі, вірус може проникати безпосередньо в мозок.

Однак у більшості випадків зараження таких проблем не спостерігається.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 3 квітня офіційно підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Із них – 23 летальних, 19 осіб одужали.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Livesey David
Livesey David
Ну это xаxлам точно не грозит. ))
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Поражает мозг? Тогда в Украине уже были 3 волны этого вируса: 31.03.2019, 22.04.2019 и последняя, внеочередная, в июле. Выходит что у 73,2% населения точно выработался иммунитет.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ну то есть изначально абсолютно все дёргающиеся трупаки были фейками и флешмобами. да. А тут вдруг открытие. По нобелевке каждому как минимум срочно!
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