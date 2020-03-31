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/ Пульмонологія

Взимку від пневмонії в Україні вмирали навіть діти: лікар розкрила правду

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Гострий спалах захворювань, який накрив Україну в січні-лютому 2020 року, не пов'язаний з поширенням коронавірусу. У цьому сезоні у нас був пандемічний грип.

Він є нащадком каліфорнійського типу грипу, який в 2009 році викликав світову пандемію. Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала завідуюча лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко.

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Коронавірус

Коронавірус

"Не варто спекулювати на коронавірусі, тому що в січні-лютому в Україні було багато грипу. У нього була пандемічна здатність, оскільки це нащадок каліфорнійського типу, який в 2009 викликав світову пандемію. Цей вірус здатний швидко викликати пневмонію у молодих осіб від 20 до 50 років, у кого є фактори ризику", – зазначила медик.

"Від грипозної пневмонії у нас вмирали навіть діти. Такий сезон грипу вже завершився, по крайней мере в Києві. Коронавірус в Україні теж могли завезти і раніше березня, коли вперше офіційно підтвердили випадок, проте тоді він не викликав такого масового поширення. А зараз може викликати, коли в Україні за останні тижні в'їхали тисячі людей з різних європейських заражених країн", – запевнила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста та колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, пік захворюваності коронавируса в Україні випаде на 20 числа квітня.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
грип та ГРВІ свинячий грип
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Нашли "козла отпущения" - гриппозная пневмония. Почему ее не было в соседних странах?
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