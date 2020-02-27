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/ Пульмонологія

Коронавірус завдав нового удару по Європі: моторошні дані

5.4т
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Нові випадки інфікування смертельним коронавірусом COVID-19 зафіксували у Відні (Австрія) – це вже третій випадок у країні, а також перший випадок в Ізраїлі.

Усі заражені нещодавно повернулися з Італії, де останнім часом лютує смертельний вірус. Крім того, у Японії COVID-19 повернувся до жінки, яку раніше виписали з лікарні у зв'язку з повним одужанням.

За даними видання Kronen Zeitung, 72-річного чоловіка госпіталізували на карантин в одну з лікарень столиці Австрії. Раніше, 25 лютого, перші два випадки зараження були зафіксовані в Тіролі у двох італійців.

Коронавірус завдав нового удару по Європі: моторошні дані

Зі свого боку в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю розповіли, що вірус був виявлений у громадянина, який повернувся з Італії 4 дні тому. У країні планують помістити на карантин усіх, хто так чи інакше контактував із хворим за два останні тижні після його повернення до Ізраїлю і протягом двох тижнів перебування в Італії.

Раніше, перші випадки зараження коронавірусом із Китаю підтвердили Данія та Естонія. У Данії вірусом заразився чоловік, який повернувся з лижної відпустки в Італії. Чоловіка ізолювали в його будинку. Що стосується Естонії, йдеться про постійного жителя країни, який не є її громадянином.

Зазначимо, що в Італії станом на 27 лютого підтвердили 75 нових випадків коронавірусу і 2 нових випадки смерті, усього в країні 528 інфікованих і 14 загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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