Коронавірус завдав нового удару по Європі: моторошні дані

Нові випадки інфікування смертельним коронавірусом COVID-19 зафіксували у Відні (Австрія) – це вже третій випадок у країні, а також перший випадок в Ізраїлі.
Усі заражені нещодавно повернулися з Італії, де останнім часом лютує смертельний вірус. Крім того, у Японії COVID-19 повернувся до жінки, яку раніше виписали з лікарні у зв'язку з повним одужанням.
За даними видання Kronen Zeitung, 72-річного чоловіка госпіталізували на карантин в одну з лікарень столиці Австрії. Раніше, 25 лютого, перші два випадки зараження були зафіксовані в Тіролі у двох італійців.
Зі свого боку в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю розповіли, що вірус був виявлений у громадянина, який повернувся з Італії 4 дні тому. У країні планують помістити на карантин усіх, хто так чи інакше контактував із хворим за два останні тижні після його повернення до Ізраїлю і протягом двох тижнів перебування в Італії.
אובחן מקרה ראשון של קורונה בישראל.– Ministry of Health - משרד הבריאות (@IsraelMOH) February 27, 2020
החולה חזר מאיטליה לפני 4 ימים, פיתח סימפטומים, ונמצא חיובי. כל המגעים אותרו והונחו לשהות בבידוד בית ל 14 יום.
בעקבות האבחנה, הוחלט כי בידוד הבית יוחל במיידי ויחול רטרואקטיבית על כל מי שחזר מאיטליה בשבועיים האחרונים, ועד שבועיים לאחר צאתו מאיטליה.
Раніше, перші випадки зараження коронавірусом із Китаю підтвердили Данія та Естонія. У Данії вірусом заразився чоловік, який повернувся з лижної відпустки в Італії. Чоловіка ізолювали в його будинку. Що стосується Естонії, йдеться про постійного жителя країни, який не є її громадянином.
Зазначимо, що в Італії станом на 27 лютого підтвердили 75 нових випадків коронавірусу і 2 нових випадки смерті, усього в країні 528 інфікованих і 14 загиблих.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19.
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