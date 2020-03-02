Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус захоплює Європу: число заражень різко зросло

1.7т
Читати матеріал російською

Нові випадки зараження смертельним короновірусом COVID-19 з Китаю зафіксували в Індонезії, Португалії, Росії та Австрії.

Так, як пише "РБК" коронавірус підтвердили у росіянина, який повернувся з Італії. Стан чоловіка оцінюється як задовільний. Він захворів ще 21 лютого.

Разом з тим, в Австрії, кількість інфікованих збільшилася до 16 осіб, повідомляє Kurier. 1 березня в Відні підтвердили два випадки захворювання у місцевих жителів і два – у туристів. Ще по одному виявили в Нижній Австрії і Зальцбурзі.

Коронавірус захоплює Європу: число заражень різко зросло

Португалія зареєструвала перші два випадки коронавірусу 2 березня, повідомляє телеканал SIC. Один випадок виявили у чоловіка, який нещодавно подорожував по Італії, а інший – у туриста з Іспанії. Обидва були доставлені в лікарню в Порту.

В Індонезії госпіталізована 64-річна жінка та її 31-річна дочка, пише газета The Jakarta Post. Вони контактували з громадянкою Японії, у якої був виявлений вірус 27 лютого після повернення з Індонезії до Малайзії.

У той же час, 2 березня, в Ірані помер один з вищих чиновників, член дорадчого органу при вищому керівникові Мохаммад Мірмохаммаді, який був заражений коронавірусом. Те, що він був заражений, підтвердили ще 24 лютого. 72-річного чиновника госпіталізували у важкому стані.

Як повідомили в Європейській комісії, всього зафіксовано 2100 випадків коронавірусу в 18 державах-членах Євросоюзу. До ранку 2 березня кількість жертв світової епідемії вперше перевищила 3 тисячі осіб.

Карта поширення вірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • 1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

  • В Італії число загиблих різко зросло до 34 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини