Коронавірус захоплює Європу: число заражень різко зросло

Нові випадки зараження смертельним короновірусом COVID-19 з Китаю зафіксували в Індонезії, Португалії, Росії та Австрії.

Так, як пише "РБК" коронавірус підтвердили у росіянина, який повернувся з Італії. Стан чоловіка оцінюється як задовільний. Він захворів ще 21 лютого.

Разом з тим, в Австрії, кількість інфікованих збільшилася до 16 осіб, повідомляє Kurier. 1 березня в Відні підтвердили два випадки захворювання у місцевих жителів і два – у туристів. Ще по одному виявили в Нижній Австрії і Зальцбурзі.

Португалія зареєструвала перші два випадки коронавірусу 2 березня, повідомляє телеканал SIC. Один випадок виявили у чоловіка, який нещодавно подорожував по Італії, а інший – у туриста з Іспанії. Обидва були доставлені в лікарню в Порту.

В Індонезії госпіталізована 64-річна жінка та її 31-річна дочка, пише газета The Jakarta Post. Вони контактували з громадянкою Японії, у якої був виявлений вірус 27 лютого після повернення з Індонезії до Малайзії.

У той же час, 2 березня, в Ірані помер один з вищих чиновників, член дорадчого органу при вищому керівникові Мохаммад Мірмохаммаді, який був заражений коронавірусом. Те, що він був заражений, підтвердили ще 24 лютого. 72-річного чиновника госпіталізували у важкому стані.

Як повідомили в Європейській комісії, всього зафіксовано 2100 випадків коронавірусу в 18 державах-членах Євросоюзу. До ранку 2 березня кількість жертв світової епідемії вперше перевищила 3 тисячі осіб.

Карта поширення вірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

В Італії число загиблих різко зросло до 34 осіб.

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