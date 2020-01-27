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/ Пульмонологія

Коронавірус забрав життя 80 осіб: які шанси на порятунок

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За даними Міністерства охорони здоров'я на 23 січня 2020 року в Україні з початку епідсезону на грип захворіло 6,2% населення, було госпіталізовано 67 113 осіб, з них 78,7% – діти, зафіксовано 9 летальних випадків.

Результати лабораторних досліджень підтверджують циркуляцію в Україні штамів вірусів грипу типів А (Н1, Н3) і В. Поки рівень захворюваності нижче аналогічного періоду минулого року, епідеміологічний поріг не перевищено.

І тут, як сніг на голову, абсолютно новий вірус – з міста Wuhan провінції Hubei в Китаї. У цьому 11-тимільйонному місті невідомий раніше коронавірус вже став причиною 80 смертей. Кількість інфікованих збільшилася до 2794 осіб. Випадки захворювання виявлені в Тайвані, Японії, Таїланді, Південній Кореї, США. Новий вірус належить до сімейства коронавірусів, до якого також належить сумнозвісний вірус, що викликає гострий важкий респіраторний синдром (атипова пневмонія) SARS-CoV, епідемічний спалах якого стався в 2002-2003 роках в тому ж Китаї. Від вірусу SARS-CoV загинуло понад 700 осіб.

Спалах коронавірусу в Китаї

Спалах коронавірусу в Китаї

Інформатор Дніпро

Літак з міста Ухань в Київ летить 16-18 годин, вакцини від цього вірусу немає, наскільки він небезпечний – об'єктивно складно оцінити, хто може стати його жертвою – теж поки невідомо. Паніку можна подолати в собі тільки за допомогою холоднокровності і розважливості, а для цього необхідний тверезий розум.

У дітей, літніх людей, а також тих, хто страждає на хронічні захворювання, найбільш високий ризик постраждати від ускладнень, пов'язаних з гострими вірусними захворюваннями дихальної системи. У цей список необхідно додати людей з хронічною перевтомою, так як у цій, на жаль, дуже великій категорії, найчастіше є один загальний "недолік" – ослаблений імунний захист.

Отже, всі вихідні дані перераховані, і залишилося зрозуміти, як захистити себе і близьких.

Перш за все – при перших симптомах захворювання негайно звернутися до лікаря!

Також слід дотримуватися рекомендацій Центру громадянського здоров'я МОЗ України:

  • уникати близького контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

  • часто мити руки з милом, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням (до речі, ми торкаємося свого обличчя, не усвідомлюючи цього, близько 3-4 разів на годину!);

  • уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі (це для тих, хто опинився в країні ризику);

  • людям з симптомами гострої респіраторної інфекції – дотримуватися правил поведінки під час кашлю та чхання (не підходити надто близько до співрозмовникам, прикривати рот і ніс одноразовими серветками, частіше мити руки, максимально обмежити контакти з іншими людьми).

Маски? Так! Не треба чекати і сподіватися, що всі хворі надінуть маски і цього буде достатньо. Маски повинні бути на всіх, хто хоче захистити себе від "вдихання" інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Крім цього, необхідно захистити очі – вірус може потрапити на слизові оболонки повік і рогівку. І тут є варіанти. Перший – сидимо вдома, поки все не закінчиться; другий – тримаємо дистанцію до найближчого людського обличчя мінімум два метри.

Коронавірус забрав життя вже 80 осіб

Коронавірус забрав життя вже 80 осіб

Укрінформ

З профілактикою визначилися, залишається чекати і сподіватися, що все буде добре. Ну а якщо ні? Що робити в разі виникнення захворювання, коли рахунок йде, без перебільшення, на години? Що повинно бути під рукою, в сумці, вдома або на роботі? Жарознижуючі допоможуть тільки від температури. Таміфлю повинен допомогти тільки від грипу.

Природній та найдієвіший захист організму – імунітет. Він повинен бути готовий до зустрічі з будь-яким вірусом і протистояти його "вторгнення" або шкідливому впливу відразу після зараження.

Найперша лінія противірусної імунної оборони – це ендогенні (вироблені самим організмом) інтерферони. Крім відомих трьох типів інтерферонів – альфа, бета і гамма, виявлений лямбда-інтерферон, мішенями якого є перш за все епітеліальні клітини дихальних шляхів і легень, шлунково-кишкового тракту, а також клітини шкіри і гепатоцити печінки.

Стимулятори синтезу інтерферонів, іншими словами їх індуктори, давно відомі і з успіхом застосовуються в медичній практиці для лікування гострих і хронічних вірусних інфекцій. Вони показані при гострих вірусних інфекціях дихальних шляхів, збудниками яких є віруси більше 300 різновидів, і віруси грипу входять в цю групу як найбільш небезпечні і непередбачувані в своїй мінливості.

Сьогодні на порядку денному коронавіруси, сімейство яких нараховує близько 40 видів. Короновіруси здатні вражати дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт і нервову систему. І це не грип! Отже, нам потрібен індуктор інтерферону, який надає найширший спектр противірусної активності, щоб допомогти стимулювати захисні сили в зараженому організмі, незважаючи на те, що вірус, який його атакував, не встановлений, або зовсім не вивчений... Хочеться знайти чарівний препарат. Однак, тільки віра творить чудеса. Вчені завжди спираються на факти.

У 2016 році група американських вчених [Sean Ekins et al.] За допомогою комп'ютерного моделювання визначила три речовини, які з найбільшою ймовірністю мають противірусну активність проти вірусу Ебола, від якого людина може померти в 50% випадків після зараження. Всі три кандидати підтвердили ефективність в експерименті на клітинних культура. Дві речовини з трьох – pyronaridine і quinacrine є антималярійними препаратами, а quinacrine володіє також антигельминтной активністю.

Грип

Грип

Ілюстрація

Третьою речовиною виявився тілорон (tilorone) – противірусний засіб, який має широкий спектр біологічних властивостей, включаючи пригнічення росту ракових клітин, антифібротичні і радіопротекторні властивості.

У 2018 році Sean Ekins з колегами на експериментах in vivo підтвердив ефективність тілорону. Результати дослідження показали 100% ефективність захисної дії тілорону при зараженні вірусом Ебола.

В Україні тілорон відомий, перш за все, як діюча речовина препарату Аміксин IC, який широко застосовується для профілактики і лікування грипу та ГРВІ, а також інших вірусних інфекціях – герпес, цитомегаловірусна інфекція, вірусні гепатити. Препарат стимулює ендогенні альфа-, бета-, гамма- і лямбда-інтерферони, активуючи необхідний противірусний захист.

Слід зауважити, що Аміксин IC продемонстрував противірусну активність проти пташиного грипу H5N1, що було доведено дослідженнями, проведеними в Інституті клінічної та експериментальної ветеринарної медицини в м. Харкові.

Цінно і те, що препарат рекомендований до застосування не тільки для лікування, але з метою профілактики зараження вірусними інфекціями нез'ясованої етіології. Іншими словами, арсенал захисту є, панікувати не варто. А ось піклуватися про своє здоров'я, виконувати рекомендації фахівців і не займатися самолікуванням – обов'язково!

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
Тег
ліки
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