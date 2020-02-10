Коронавірус за добу побив рекорд смертей: моторошні дані

Жертвами коронавіруса 2019 nCoV станом на ранок 10 лютого вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.

Про це свідчить карта поширення захворювання від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 40 533 особи. При цьому вилікувати вдалося лише 3 308.

Головне про коронавіруси 2019 nCoV на 10 лютого:

У Китаї влада дала тимчасову назву новому Коронавірусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмонія, яка викликається новим типом коронавируса).

США підтвердили перший випадок смерті американця від коронавіруса. 60-річний чоловік знаходився в Ухані, епіцентрі спалаху 2019 nCoV.

На лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Японії, перший українець заразився коронавірусом.

В цілому ВООЗ зафіксували уповільнення зростання числа нових хворих, але відзначають, що ситуація може змінитися.

У Китаї від коронавируса помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада країни кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не вживала ніяких дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї спростували інформацію про те, що коронавірус може бути видом біологічної зброї.

До цього Китай звинуватили в непростимій помилці через коронавірус.

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