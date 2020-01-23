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/ Пульмонологія

Коронавірус з Китаю: МОЗ не розпорядився посилити перевірки в українських аеропортах

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В аеропортах України поки не будуть посилювати перевірки, пов'язані зі спалахом небезпечного коронавіруса в Китаї.

Причина – не надходило відповідного розпорядження від українського МОЗ.

"Ми не отримали від них рекомендацій або вказівок стосовно того, як нам діяти. МОЗ поінформував нас про те, що відзначають спалах вірусу пневмонії в Китаї, ми передали цю інформацію нашим погранпідрозділам, зокрема тим, що несуть службу в аеропортах, пунктах пропуску автомобілів і залізничних пунктах", - заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Нromadske.

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Фокус

У відомстві при цьому додали, що, якщо побачать на пропускних пунктах людей, які потребують медичної допомоги, направлять до медичних працівників.

"Ми не лікарі, щоб визначати, чи заражена людина саме коронавірусом, тим більше, що його симптоми легко сплутати з пневмонією або грипом", - додав представник ДПСУ.

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"Боже, спаси Україну", - прокоментувала у своєму пості з Facebook заяву Демченко інфекціоніст Ольга Голубовська, і нагадала про наказ МОЗ, який був підготовлений в 2014 році під спалах лихоманки Ебола.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї подвоїлася кількість жертв смертельного коронавіруса. Так, хвороба вже забрала життя 17 осіб, в країні введено карантин.

Добрався небезпечний вірус і до Росії. З аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі госпіталізовано чоловіка з підозрою на новий китайський коронавірус nCoV.

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Місце
Китай
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
А зачем? Авось и так проканает!
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