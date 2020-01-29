Коронавірус із Китаю: експерти відповіли на головні запитання

Новий смертельно небезпечний коронавірус з Китаю спровокував серйозний переполох не тільки в епіцентрі зараження, а й у віддалених від нього країнах.

Українці також напружено спостерігають за ситуацією, і багатьох охопила паніка у зв'язку з загрозою епідемії.

Щоб трохи знизити "градус" переживань, експерти дали відповіді на головні питання про 2019 nCoV.

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"Коронавірус - це один з багатьох вірусів, що викликають захворювання, які зазвичай визивають ГРВІ (гостра респіраторно-вірусна інфекція). Головна їх особливість полягає в тому, що вони можуть викликати хвороби не тільки у людей, але і у птахів і тварин", – йдеться на сторінці в Facebook групи "мізки без МОЗу".

Згідно з повідомленням, головна відмінність нового вірусу, який був виявлений в Китаї (2019 nCoV) в нетиповому важкому перебігу і відносно високій небезпеці. Зараз в Китаї помирають приблизно 3% від виявлених заражених. Приблизно такий же рівень смертності відстежується, наприклад, від дифтерії.

"Вважається, що один із способів передачі інфекції - через тварин. Джерелом вірусу називають місцевий Уханський ринок морепродуктів: в перших випадках хвороби був зв'язок саме з цим місцем", – зазначили автори поста.

Як відомо, передача коронавирусов від людини до людини також можлива, однак фахівці кажуть, що цей вірус є менш контагіозним (тобто повільніше передається між людьми), ніж, наприклад, грип.

А ось інші механізми передачі, наприклад, орально-фекальний, швидше за все для даного вірусу не властиві.

"Зараз в Китаї хворіють люди різного віку - від немовлят до людей похилого віку. Однак більшість хворих – чоловіки середнього віку. Серед померлих переважають літні люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Типове ускладнення цієї інфекції – вірусна пневмонія", – відзначили експерти, кажучи про те, хто знаходиться в групі ризику.

При цьому, за їхніми словами, підстав для введення обмежувальних протиепідемічних заходів в межах України немає. Зараз варто посилити контроль в аеропортах і прикордонних пунктах, звертаючи увагу на людей, які нещодавно прибули з Китаю.

"Носіння ж медичних масок може бути доречним в разі контакту з хворим або носієм інфекції в приміщенні або в місцях скупчення людей, наприклад, в громадському транспорті. Сенсу в постійному носінні масок, особливо на вулиці, немає. Швидше навпаки - це може дати зворотний ефект", – йдеться в повідомленні.

Також автори повідомлення відзначили, що інкубаційний період у разі інфікування 2019 nCoV становить до двох тижнів. Перші ознаки відповідають типовим ознаками ГРВІ (підвищена температура, нежить, головний біль, слабкість, розлади системи травлення). Тому якщо ви недавно були в Китаї і зараз відчуваєте себе погано – негайно звертайтеся до лікарів.

Крім того, в повідомленні наголошується, що вакцини від нового коронавируса не існує, тому пропозиції "придбати вакцину" – це, в кращому випадку, жарт, в гіршому – шахрайство. Як і немає специфічного лікування - єдиний спосіб протидії в разі інфекції – імунна система хворої людини.

Медична допомога в випадку зараження полягає в симптоматичному лікуванні, підтримці життєдіяльності організму пацієнта, зниження шансів на ускладнення, зменшенні ймовірності одночасного інфікування іншими хворобами.

"Таміфлю" та інші препарати для лікування грипу на коронавіруси не впливають. Лікарі зараз перевіряють, наскільки ефективні інші противірусні препарати, однак поки ліків з доведеною дією проти 2019 nCoV немає", – підсумували експерти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в зв'язку з новим коронавірусів в Україні активізувалися шахраї, пропонуючи придбати "вакцину від коронавіруса", "маски проти коронавіруса" та інші "захисні" засоби.

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