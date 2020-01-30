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/ Пульмонологія

Так виглядає коронавірус! У США показали китайського "вбивцю" під мікроскопом

1.8т
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У мережі показали мікроструктуру резонансного коронавірусу 2019 nCoV, який убив у Китаї вже понад 170 осіб.

Ілюстрацію опублікував на своєму сайті Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) в Атланті, штат Джорджія, США, в середу, 29 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Клінічний опис вірусу

Деякі експерти вважають, що новий коронавірус не такий небезпечний, як важкий гострий респіраторний синдром 2002 року (SARS), у результаті якого загинуло близько 800 осіб, або респіраторний синдром на Близькому Сході (MERS), в результаті якого з 2012 року загинуло понад 700 осіб.

Новини
Коронавирус из Китая: хроника событий
Коронавірус під мікроскопом

Коронавірус під мікроскопом

Фото: Центр із контролю і профілактики захворювань (Атланта, США)

Однак він, як і два попередні, походить від кажанів. Медиків здивувало те, що вірус тварин знову передався людині.

Як MERS, так і SARS викликають важкі захворювання у людей. Повна клінічна картина щодо 2019 nCoV досі не до кінця зрозуміла. Зареєстровані захворювання варіювалися від заражених людей майже без симптомів до людей, важко хворих і тих, що вмирали.

Ризик для людей залежить від впливу. У деяких осіб буде підвищений ризик зараження, наприклад, у медичних працівників, які доглядають за пацієнтами. Для решти ризик значно нижчий.

За даними CDC, у США вже вирощують вірус у клітинній культурі, що необхідно для подальших досліджень, зокрема для додаткової генетичної характеристики.

Коронавірус: з'явилися актуальні дані

Коронавірус: з'явилися актуальні дані

Актуальна інформація про коронавірус

  • За даними влади, до 30 січня кількість загиблих у Китаї зросла до 170, а у провінції Хубей – 162. Ще 7 711 осіб у Китаї були заражені.

  • За межами материкового Китаю зареєстровано 104 випадки зараження, включаючи 14 випадків у Таїланді, 11 у Японії, 10 у Гонконзі і Сінгапурі, вісім на Тайвані, сім у Макао, Австралії та Малайзії, п'ять у США і Франції, чотири в Південній Кореї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині, по два у Канаді та В'єтнамі, і по одному – у Непалі, Камбоджі, Шрі-Ланці та Фінляндії.

  • За межами Китаю не було зареєстровано жодної смерті.

  • Припускають, що раніше невідомий штам коронавірусу з'явився в кінці минулого року в результаті незаконної торгівлі дикими тваринами на ринку в місті Ухань.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є його швидке поширення глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

  • У кількох китайських містах введені суворі обмеження на поїздки.

  • Глобальні авіалінії призупинили або скоротили прямі рейси у великі міста Китаю.

  • Країни, зокрема Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Індонезія, Італія, Японія, Сінгапур, Південна Корея і США, працюють над евакуацією громадян з Ухані.

  • Майже 200 евакуйованих американців прибули на військову базу США в Каліфорнії, щоб бути ізольованими протягом щонайменше 72 годин.

  • Три японці, евакуйовані на чартерному рейсі, виявилися заражені, зокрема двоє, у яких не було симптомів.

  • Китайська футбольна асоціація заявила, що відкладе внутрішні ігри у 2020 році.

  • Чемпіонат світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях, запланований у березні у китайському місті Нанкін, був відкладений до 2021 року.

  • Google і шведська IKEA з Alphabet Inc заявили, що через епідемію вони тимчасово закрили всі офіси і магазини у Китаї.

У США показали коронавірус під мікроскопом

У США показали коронавірус під мікроскопом

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Красив как бог!
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