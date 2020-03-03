Коронавірус вже в Україні: експертка розповіла, як від нього захиститися

Страшний сон більшості українців втілився в реальність – сьогодні стало відомо про перший підтверджений випадок нового коронавіруса COVID-19 на території нашої країни. Так, вірус виявили у жителя Чернівців, який напередодні з дружиною повернувся з Італії.

Зважаючи на це, у кожного більш гостро постало питання – як максимально уберегти себе від хвороби? На це питання MedOboz відповіла вірусологиня Надія Жолобак.

Уникайте людних місць

Коронавірус, як і інші респіраторні інфекції, поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто, найбільш ймовірно ним заразитися при безпосередньому контакті з інфікованою людиною (пам'ятайте, що інкубаційний період у разі COVID-19 становить близько 14 днів, тобто, симптоми ще не проявилися , але при цьому людина вже є його носієм). Тому варто максимально обмежити відвідування місць масового скупчення людей, особливо тих, де немає циркуляції свіжого повітря.

Якщо ж це неминуче (наприклад, добиратися на роботу-навчання потрібно на метро), варто надіти щільну медичну маску. Але знімайте відразу ж, як вийдете на свіже повітря.

В інших випадках повсюдне носіння маски тільки підвищить шанс заразитися – під нею в області дихальних шляхів створюються такі умови, при яких імунна відповідь послаблюється.

Коронавірус увірвався в Україну ТСН

Частіше дезинфікуйте руки

Гігієна рук і обличчя в умовах вірусного розгуляю просто необхідність - частинки вірусу можуть потрапляти на шкіру з різних поверхонь, на яких потрапила біологічна рідина інфікованого (слина і носові виділення після чхання, мокрота після кашлю і т.д.), а звідти перенесенням потрапляти на слизові оболонки.

Так що намагайтеся зайвий раз поза домом не торкатися поверхонь (перилла, стійки, поручні і т.д.), а після контакту з ними обов'язково вимити руки або обробити шкіру дезинфікуючим засобом.

Крім того, завжди повертаючись з вулиці в приміщення ретельно мийте руки з милом в теплій проточній воді, а по можливості – помийте обличчя. Також не забувайте про гігієну після вбиральні та контакту з тваринами.

Промивайте ніс

Для захисту від вірусів експерт рекомендує кілька разів на день промивати ніс слабким сольовим розчином (захищає слизову від пересушування, що підвищує ймовірність гідної імунної реакції на патоген) і зрошувати препаратами інтерферону.

"У них міститься речовина, яка продукується клітинами у відповідь на вірусну інфекцію. І її "поява" є свого роду SOS-сигналом для всіх інших клітин про те, що треба бути "пильними" і привести всі сили в стан "бойової готовності". Після контакту з інтерфероном клітини стають нечутливими (на 5-6 годин) до проникнення вірусів", - зазначила експерт.

Провітрюйте кімнату

Ця банальна, на перший погляд, рекомендація також дуже допоможе знизити ризик інфікування. Вірусолог пояснила, що в холодну пору року організм кожного з нас стає більш чутливим до вірусних захворювань багато в чому через пересушене кондиціонерами, батареями і калориферами повітря – такі умови призводять до пересихання слизових оболонок і ослаблення імунної системи, через що і підвищується ризик зараження.

Тому потрібно регулярно зволожувати повітря в приміщенні, де ви постійно перебуваєте (офіс, спальня, кухня і т.д.), за допомогою зволожувачів повітря і регулярного провітрювання.

"Коли відбувається провітрювання приміщення, ми не тільки забезпечуємо більший доступ кисню, а й проводимо озонування та дезінфекцію (якщо у відкрите вікно світить сонце, приміщення обробляється ультрафіолетом)", - зазначила Жолобак.

Також вона зазначила, що для зволоження і дезінфекції також важливо щодня проводити вологе прибирання з дезинфікуючими засобами.

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