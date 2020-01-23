Коронавірус все ближче до України: МОЗ зібрав термінову нараду й дав поради

Представники Міністерства охорони здоров'я України провели терміновий брифінг за результатами засідання надзвичайного комітету ВООЗ через поширення в світі смертельного китайського коронавірусу.

Пресконференція відбулася в четвер, 23 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Українцям озвучили поради Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так, глава представництва в Україні Ярно Хабіхт підкреслив, що кількість випадків зараження зростатиме.

Коронавірус: МОЗ озвучив рекомендації ВООЗ Скриншот із відео

"Зараз ВООЗ не рекомендує забороняти переміщення громадян і товарів. Головні поради для громадськості: добре мийте руки, консультуйтеся з лікарями, якщо погано почуваєтеся. У разі контакту з хворими людьми варто зв'язатися з лікарем, не вживати не оброблені термічно продукти", – розповів він.

Коронавірус: МОЗ озвучив рекомендації ВООЗ Фокус

Хабіхт також додав, що для медичних працівників існують особливі настанови у зв'язку зі спалахом вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Наразі є 450 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже 17 хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, зокрема в США, Таїланд і Південну Корею.

Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати й поширюватися далі.

На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробляти вакцину проти цього вірусу.

У Білорусі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Діагноз не підтвердився. Кілька тривожних випадків зафіксували і в Росії.

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