Коронавірус вражає не тільки легені, а впливає з руйнівною силою на всі органи людини вже на останній стадії захворювання.

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Таким висновком поділився в коментарі ТАСС завідувач відділенням інфекційних захворювань римської лікарні Умберто Клаудіо Мастроянні. За його словами, погіршення стану можна попередити, якщо проводити вчасно поглиблену діагностику.

"Ми говоримо в основному про спричинену коронавірусом пневмонію, але аналізи, в тому числі взяті у померлих пацієнтів, вказують, що в підсумку вірус зачіпає всі органи, тому що на мікроциркулярному рівні викликає цілий ряд запальних процесів і захоплює всі органи", – підкреслив Мастроянні.

Коронавірус вражає всі органи: лікар описав останню стадію хвороби freepik.com

Лікар відніс до особливо небезпечних для коронавірусу факторів діабет і ожиріння, підкресливши, що в даному випадку вік хворого не має значення.

Знизити кількість смертей, на думку фахівця, може допомогти томографія легенів: "Крім тестів, вкрай важливо проводити дослідження томографії легенів, тому що саме знімок легенів може допомогти зрозуміти справжній стан пацієнта і серйозність захворювання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в організмі людини знайшли ще два вогнища розмноження коронавірусу COVID-19, крім легень – верхні дихальні шляхи і кишечник.

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