Коронавірус вражає єдиний орган: результати розтину здивували

Новий тип коронавірірусу COVID-2019 вражає переважно легені людини, а доказів того, що він зачіпає інші органи, поки недостатньо.

До такого висновку дійшли китайські вчені медики після проведення патологоанатомічної експертизи тіла першого померлого від цього вірусу. Їхню доповідь опублікував Journal of Forensic Medicine.

За словами дослідників, померлим був 85-річний чоловік, якого госпіталізували в січні з множинним інфарктом мозку. Тоді у хворого не спостерігалися підвищена температура, кашель тощо. Симптоми коронавірусу проявилися тільки на 10-й день після надходження в лікарню, ще через три у хворого підтвердили смертельний діагноз.

Встановлено, що коронавірус вражає переважно легкі людини

На 20-й день госпіталізації повторна томографія показала подальше поширення вогнищ інфекції на обох легенях, на 28-й день хворий помер. І причиною смерті була встановлена пневмонія, яка викликається COVID-2019, а також дихальна недостатність.

Зазначається, що патологоанатомічне дослідження медики провели через 12 годин після настання смерті чоловіка в лікарні Уханя.

"Результати показали, що характерною запальною реакцією є пошкодження глибоких частин дихальних шляхів і легеневих альвеол, до якої призводить пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу. Взяті раніше у померлого зразки тканини показали, що паталогічний процес при COVID-2019 дуже схожий із атиповою пневмонією (SARS – важкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Проте анатомічний розтин показав, що фіброз і ущільнення в легенях за COVID-2019 не так серйозні як за SARS, хоча ексудативна реакція була помітнішою, ніж при SARS", – йдеться в доповіді.

Виходячи з цього, експерти поки не можуть сказати, чи вражає вірус інші внутрішні органи, наприклад, нирки й селезінку. За їхніми словами, померлий був похилого віку з безліччю інших захворювань, тому для з'ясування цього потрібне детальніше дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання новим типом коронавірусу COVID-19, подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, якою могла бути як домашня, так і дика тварина.

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