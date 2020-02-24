Коронавірус впритул підійшов до кордонів України

Пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-2019 госпіталізували в Університетську лікарню в Кракові (Польща).

Його перевірять на зараження смертельним вірусом. Результати тесту будуть відомі у понеділок або вівторок, передає RMF24.

Повідомляється, що в лікарні коментувати ситуацію відмовилися. Також там заявили, що розголошувати інформацію про пацієнта не будуть. На даний момент відомо тільки те, що він раніше перебував в Азії, але не в Китаї.

У Кракові госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні в Кракові. Раніше в Малопольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавірусу, проте аналізи не підтвердили захворювання.

Нагадаємо, що Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередив, що шанси зупинити поширення нової коронавірусної епідемії вичерпуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися понад дві тисячі осіб.

В Італії раніше зафіксували 50 випадків зараження новим коронавірусом Covid-19. Усі вони – на півночі країни.

При цьому китайські вчені з'ясували, що передача коронавірусу почалася ще в кінці листопада, хоча перший хворий з'явився тільки 15 грудня.

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