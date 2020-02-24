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/ Пульмонологія

Коронавірус впритул підійшов до кордонів України

4.7т
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Пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-2019 госпіталізували в Університетську лікарню в Кракові (Польща).

Його перевірять на зараження смертельним вірусом. Результати тесту будуть відомі у понеділок або вівторок, передає RMF24.

Повідомляється, що в лікарні коментувати ситуацію відмовилися. Також там заявили, що розголошувати інформацію про пацієнта не будуть. На даний момент відомо тільки те, що він раніше перебував в Азії, але не в Китаї.

У Кракові госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус

У Кракові госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні в Кракові. Раніше в Малопольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавірусу, проте аналізи не підтвердили захворювання.

Нагадаємо, що Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередив, що шанси зупинити поширення нової коронавірусної епідемії вичерпуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Польща Краків
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скорее в Краков он попал уже из Украины.
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