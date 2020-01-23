Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус впритул підібрався до України

5.1т
Читати матеріал російською

У Білорусі, яка має спільний кордон із Україною, з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували жительку Санкт-Петербурга Анну Ільницьку.

Про це розповів "МБХ медіа" брат дівчини Андрій Ільницький. Анна прилетіла до Мінська з Китаю, де була у відрядженні зі своїм хлопцем.

Новини
Смертельний коронавірус з Китаю: медики назвали перші симптоми зараження

Вона є громадянкою Білорусі, проте проживає в Росії. Її бойфренд у Петербурзі також у лікарні з підозрою на коронавірус.

"Спершу їй не приділяли належної уваги. Але зараз, вранці, вже стали надавати. Проблема була у вчорашній вечірній бездіяльності, коли з такими підозрами її хотіли покласти в загальну палату", – повідомив Ільницький.

"Лікарі наразі надали термінову допомогу, але недостатню, щоб з'ясувати швидше діагноз і розпочати лікування. Досі не взяли експресаналізи. Це дуже важливо, щоб не втрачати час. Прошу допомогти всіх, хто можуть бути причетні до її медичних процедур, поставитися до цього з великою увагою і відповідальністю", – розповів хлопець Ільницької.

Пізніше в МОЗ повідомили, що дівчині поставили діагноз ГРВІ.

"Виставлено діагноз, який наразі вже підтверджено лабораторно, – грип B середньої тяжкості. Триває лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції", – зазначили медики.

Пацієнтка була доставлена в лікарню з болем в м'язах, температурою тіла 38,5 градусів і кашлем.

Коронавірус впритул підібрався до України

Коронавірус впритул підібрався до України

euronews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Наразі є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже 17 хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, зокрема в США, Таїланд і Південну Корею.

  • Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати й поширюватися далі.

  • На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробляти вакцину проти цього вірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус 2019-nCoV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Разумовская Лина
Разумовская Лина
Какая-то напасть прямо на Скакуа Новую Свинею надвигается.То падёж скота на Донбассе,то вирус.Что-то и Томос животворящий не помогает:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зрада всё ближе, учитывая уровень хуторской медицины. Скоро будет новый повод постоять на коленях и конечно придумать мощное прозвище первым жертвам. Короли, например.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини