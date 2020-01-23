У Білорусі, яка має спільний кордон із Україною, з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували жительку Санкт-Петербурга Анну Ільницьку.

Про це розповів "МБХ медіа" брат дівчини Андрій Ільницький. Анна прилетіла до Мінська з Китаю, де була у відрядженні зі своїм хлопцем.

Вона є громадянкою Білорусі, проте проживає в Росії. Її бойфренд у Петербурзі також у лікарні з підозрою на коронавірус.

"Спершу їй не приділяли належної уваги. Але зараз, вранці, вже стали надавати. Проблема була у вчорашній вечірній бездіяльності, коли з такими підозрами її хотіли покласти в загальну палату", – повідомив Ільницький.

"Лікарі наразі надали термінову допомогу, але недостатню, щоб з'ясувати швидше діагноз і розпочати лікування. Досі не взяли експресаналізи. Це дуже важливо, щоб не втрачати час. Прошу допомогти всіх, хто можуть бути причетні до її медичних процедур, поставитися до цього з великою увагою і відповідальністю", – розповів хлопець Ільницької.

Пізніше в МОЗ повідомили, що дівчині поставили діагноз ГРВІ.

"Виставлено діагноз, який наразі вже підтверджено лабораторно, – грип B середньої тяжкості. Триває лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції", – зазначили медики.

Пацієнтка була доставлена в лікарню з болем в м'язах, температурою тіла 38,5 градусів і кашлем.

Коронавірус впритул підібрався до України euronews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Наразі є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже 17 хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, зокрема в США, Таїланд і Південну Корею.

Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати й поширюватися далі.

На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробляти вакцину проти цього вірусу.

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