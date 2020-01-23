У Білорусі, яка має спільний кордон із Україною, з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували жительку Санкт-Петербурга Анну Ільницьку.
Про це розповів "МБХ медіа" брат дівчини Андрій Ільницький. Анна прилетіла до Мінська з Китаю, де була у відрядженні зі своїм хлопцем.
Вона є громадянкою Білорусі, проте проживає в Росії. Її бойфренд у Петербурзі також у лікарні з підозрою на коронавірус.
"Спершу їй не приділяли належної уваги. Але зараз, вранці, вже стали надавати. Проблема була у вчорашній вечірній бездіяльності, коли з такими підозрами її хотіли покласти в загальну палату", – повідомив Ільницький.
"Лікарі наразі надали термінову допомогу, але недостатню, щоб з'ясувати швидше діагноз і розпочати лікування. Досі не взяли експресаналізи. Це дуже важливо, щоб не втрачати час. Прошу допомогти всіх, хто можуть бути причетні до її медичних процедур, поставитися до цього з великою увагою і відповідальністю", – розповів хлопець Ільницької.
Пізніше в МОЗ повідомили, що дівчині поставили діагноз ГРВІ.
"Виставлено діагноз, який наразі вже підтверджено лабораторно, – грип B середньої тяжкості. Триває лабораторне дослідження для виключення нашарування коронавірусної інфекції", – зазначили медики.
Пацієнтка була доставлена в лікарню з болем в м'язах, температурою тіла 38,5 градусів і кашлем.
Коронавірус впритул підібрався до України
euronews.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Наразі є 440 підтверджених випадків зараження цим вірусом, померли вже 17 хворих. Він поширився на кілька китайських провінцій, а також за кордоном, зокрема в США, Таїланд і Південну Корею.
Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати й поширюватися далі.
На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробляти вакцину проти цього вірусу.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус 2019-nCoV" на сайті "OBOZREVATEL".