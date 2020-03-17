Коронавірус виявляють лише у одного з 10 заражених: з'явилося страшне дослідження

Лікарям вдається виявити тільки одного з десяти інфікованих коронавірусом COVID-19.
Такі результати дослідження колективу вчених з США опубліковані в науковому журналі Science.
За їхньою оцінкою, коронавірус виявляють тільки у 9-10% заражених, а до 80% випадків нових заражень відбуваються завдяки невиявленим носіям інфекції.
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"Якщо у нас в США є 3,5 тисячі підтверджених випадків зараження, то насправді може бути інфіковано 35 тисяч осіб", – зазначив керівник дослідницької групи, епідеміолог з Колумбійського університету Джеффрі Шаман.
Вчені заявили про необхідність розробки недорогих тестів на коронавірус, які можна буде робити самостійно в домашніх умовах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз, що коронавірус вб'є від 15 до 68 мільйонів осіб.
Епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або на кілька років навіть після закінчення пандемії.
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