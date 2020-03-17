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/ Пульмонологія

Коронавірус виявляють лише у одного з 10 заражених: з'явилося страшне дослідження

4.8т
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Лікарям вдається виявити тільки одного з десяти інфікованих коронавірусом COVID-19.

Такі результати дослідження колективу вчених з США опубліковані в науковому журналі Science.

За їхньою оцінкою, коронавірус виявляють тільки у 9-10% заражених, а до 80% випадків нових заражень відбуваються завдяки невиявленим носіям інфекції.

Коронавірус виявляють лише у одного з 10 заражених: з'явилося дослідження

Getty Images

"Якщо у нас в США є 3,5 тисячі підтверджених випадків зараження, то насправді може бути інфіковано 35 тисяч осіб", – зазначив керівник дослідницької групи, епідеміолог з Колумбійського університету Джеффрі Шаман.

Вчені заявили про необхідність розробки недорогих тестів на коронавірус, які можна буде робити самостійно в домашніх умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз, що коронавірус вб'є від 15 до 68 мільйонів осіб.

Епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або на кілька років навіть після закінчення пандемії.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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