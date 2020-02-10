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/ Пульмонологія

Небезпечний не тільки кашель: виявлено новий спосіб зараження смертельним коронавірусом

11.4т
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Вторинним шляхом передачі нового китайського коронавірусу 2019-nCoV може бути діарея.

Це з'ясували американські та китайські вчені, передає AFP. За словами епідеміолога з Університету Торонто Девіда Фісмана, поширення вірусу через фекалії може створити нові проблеми для стримування спалаху. Особливо це позначиться на лікарнях, які можуть стати "підсилювачами" епідемії.

Поки що вважається, що основний шлях зараження – кашель інфікованої людини, хоча дослідники спочатку і зазначали, що зосереджені на пацієнтах із респіраторними симптомами й, можливо, пропустили тих, хто мав розлади травлення.

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14 із 138 досліджених ученими пацієнтів (10%) із лікарні Уханя скаржилися на діарею і нудоту за один-два дні до появи лихоманки й утрудненого дихання.

Перший інфікований коронавірусом пацієнт у США також протягом двох днів мав проблеми з кишечником. Вірус згодом виявили в його фекаліях. Були й інші подібні задокументовані випадки в Китаї.

"Ми досі не знаємо, як довго цей вірус може жити поза організмом – ВІЛ, наприклад, може жити лише близько 30 хвилин – і до якого температурного діапазону чутливий 2019-nCoV", – ннаголосив біоінженер Цзяюй Ляо з Університету Каліфорнії в Ріверсайді.

Основним способом передачі вірусу поки що, як і раніше, залишається дотик до забруднених поверхонь, а потім – до очей, носа або рота.

Коронавірус: виявлено новий спосіб зараження

Коронавірус: виявлено новий спосіб зараження

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
хвороба вірус
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