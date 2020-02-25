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/ Пульмонологія

Коронавірус викликав паніку в Італії: 230 заражених, 7 смертей

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В Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – у Ломбардії, а одна – у Венето. Всього в Італії коронавірусом інфіковані 230 осіб.

Про це повідомляє Ansa. В італійських містах назріває паніка – люди шикуються у черги до аптек, а в багатьох магазинах вже спорожніли продуктові полиці.

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Росіянка Олександра розповіла радіостанції "Говорит Москва", що в Ломбардії ситуація загострилася.

"Нам надійшли аудіоповідомлення з комуни, в яких зазначено, що всім жителям рекомендується залишатися вдома і ні з ким не контактувати", – розповіла вона.

За словами жінки, були скасовані всі свята і карнавали, які мали відбутися найближчим часом. Транспортний рух зупинився, а людей не пускають і не випускають з так званої червоної зони.

"Елементарно я не можу дістатися навіть до аеропорту, щоб повернутися додому", – каже жінка.

Як повідомлялося у спеціальному матеріалі OBOZREVATEL, в тих регіонах, де багато інфікованих, люди вже почали скуповувати продукти, щоб зайвий раз не виходити на вулиці. Біля супермаркетів та біля кас утворюються довгі черги.

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

Щоправда, така ситуація лише в тих містах і населених пунктах, де багато інфікованих. В інших містах, таких як Рим чи Флоренція, люди безтурботно гуляють вулицями, де-не-де ще триває карнавал і ходять натовпи туристів. Немає проблем і в магазинах.

Олена Оскаленко пише, що в супермаркети і аптеки в понеділок вишикувалися довгі черги.

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

Коронавірус викликав паніку в Італії. Полиці магазинів спорожніли

У МОЗ України повідомили, що на прикордонних постах при в'їзді в країну проводитимуть температурний скринінг людей, які повертаються з Італії.

"В аеропортах всі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну ретельно обстежуватимуться. Зараз із Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", – уточнили у відомстві.

Коронавірус викликав паніку в Італії

Коронавірус викликав паніку в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї заявили про створення вакцини проти смертельного коронавірусу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Коронавирус вызвал панику в Италии" - что скажешь, одно слово - дикари. Вот толи дело высокоразвитая нэзалэжная.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Интересно, а когда жопомойки и прочие заробитчане домой побегут, - как их встречать будут?
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